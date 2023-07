¿Peligra tu cuenta de Instagram? Así puedes eliminar tu perfil de Threads

Threads arrancó con todo y es que a tan solo unas horas de ser presentada en México, ya suma millones de usuarios curiosos por ver las novedades que ofrece Mark Zuckerberg, pero las descargas también vinieron acompañadas de una serie de interrogantes como, ¿tu cuenta de Instagram peligra si quieres eliminar tu perfil de la nueva aplicación de Meta?

La app de Mark Zuckerberg pretende ofrecer un nuevo espacio para efectuar conversaciones en línea y en tiempo real, figurando como la nueva competencia de Twitter, a reserva de pequeños detalles como que al crear tu perfil este de inmediato se vincula con tu cuenta de Instagram.

Aunque Threads se encuentra estrictamente relacionado con otras cuentas de Meta como Instagram, esto de ninguna forma interfiere con las publicaciones de ambas, ya que son independientes y solo se utiliza la información para mostrar preferencias más acertadas para los usuarios; sin embargo, existe un ligero detalle al momento de querer eliminar la cuenta.

¿Cómo desactivar mi cuenta de Threads?

Desactivar tu cuenta de Threads de Instagram es muy sencillo y puedes hacerlo en cuatro sencillos pasos, lo primero que debes hacer es entrar a la nueva app de Meta y posteriormente:



Dirigirte a la ventana de perfil

Ingresar al menú

Buscar y abrir ‘configuración de cuenta’

Seleccionar “desactivar perfil”

¿Peligra mi cuenta de Instagram si borro Threads?

Si Threads no te encantó o no fue de tu agrado, Mark Zuckerberg tiene una mala noticia para los usuarios porque al desactivar tu perfil también se eliminará tu cuenta de Instagram, por lo que a menos de que también desees decirle adiós a esta aplicación no hay una forma de borrar la nueva cuenta de Meta.

La información se encuentra perfectamente especificada en los términos y condiciones de Meta, mismos que se muestran al generar el perfil, pero no te desanimes porque Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece una de las alternativas más viables que es desactivar tu perfil de Threads , acción que puede realizarse hasta una vez por semana.

¿Cómo funciona la nueva red social Threads?

La app de Mark Zuckerberg se presenta al mundo como una competencia directa de Twitter, pues los usuarios pueden publicar mensajes basados principalmente en texto en un canal desplegable, donde pueden responder las personas que les siguen y a las que ellos siguen, además se permite compartir fotos o videos en la aplicación.

A pesar de que puede parecer una copia idéntica de Twitter la app cuenta con varias diferencias, por ejemplo, no admite la mensajería directa, además el algoritmo es diferente y no muestra el canal de Trending topic.