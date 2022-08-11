Mujer brasileña defrauda y roba 720 millones de reales a su madre

La mujer brasileña Sabine Coll Boghici, de 48 años, fue arrestada el miércoles 10 de agosto por acusaciones de que era parte de un extraño plan para defraudar a su madre de 82 años.

La víctima era Genevieve Boghici, esposa del difunto coleccionista de arte Jean Boghici, quien entregó dinero, obras de arte y joyas por un total de unos 720 millones de reales (142,42 millones de dólares).

Su arresto ha expuesto una inquietante red de fraude que, según la policía, duró años e involucró a supuestos psíquicos para estafar obras de arte de algunos de los pintores más emblemáticos de Brasil. También fueron detenidas otras cuatro personas y otras dos, Diana Rosa Aparecida Stanesco Vuletic y Slavko Vuletic, se encuentran prófugas.

La estafa comenzó en 2020 cuando un supuesto psíquico se acercó a Genevieve con profecías sobre la muerte inminente de su hija, Sabine Coll Boghici.

Luego, la víctima fue llevada a varios psíquicos más que, según la policía, usaron información personal proporcionada por su hija para estafar a su angustiada madre para que transfiriera dinero para pagar el "tratamiento espiritual".

A los pocos días del inicio del falso trato, Sabine Coll Boghici comenzó a aislar a su madre de las personas con las que tenía contacto habitual, además de despedir a los empleados que prestaban servicios domésticos.

En los meses que siguieron, la policía alega que los sospechosos amenazaron físicamente a Genevieve y que su hija la mantuvo en casa durante meses.

La víctima empezó a sospechar y suspendió el pago de los montos, pero comenzó a ser agredida y amenazada.

Sabine Boghici y un cómplice que se hizo pasar por un psíquico "comenzaron a llevarse la obra de arte de la casa (de la madre), alegando que la pintura estaba maldita con algo negativo, con energía negativa por la que había que rezar", dijo el policía de Río de Janeiro Gilberto Ribeiro.

Luego de casi un año de ser maltratada por Sabine y sus cómplices, la víctima decidió acudir a la policía.

La policía de Brasil dice que siete personas son sospechosas de estar involucradas en el crimen de años y enfrentan cargos de malversación de fondos, robo, extorsión, encarcelamiento ilegal y asociación criminal.

Nadie sospechó del crimen porque conocía a la familia Boghici y porque las fotos se las había dado la propia hija de la anciana

🎯 Filha que deu golpe de R$ 725 mi pôs faca no pescoço da mãe e a deixava sem comida.



Sabine Boghici foi presa no Rio de Janeiro, acusada de liderar bando para roubar a própria mãe, que é viúva de renomado galerista.



Leia na coluna Na Mira: https://t.co/50ILz8O3oL pic.twitter.com/YaOnclQceU — Metrópoles (@Metropoles) August 10, 2022

Obras robadas

La policía de Brasil dice que se robaron 16 pinturas valuadas por más de 700 millones de reales. Estas incluían cuadros de artistas brasileños de renombre como Cicero Dias, Rubens Gerchman y Alberto Guignard.

También se robaron tres piezas de la icónica pintora modernista Tarsila do Amaral: O Sono, Sol Poente y Pont Neuf.

"Sol Poente de Amaral" fue una de las 11 pinturas recuperadas el miércoles en una redada policial en Río de Janeiro en una de las casas del psíquico.

Las autoridades de Brasil también recuperaron tres pinturas en Sao Paulo. Dos fueron vendidos a un museo en Buenos Aires pero aún no han sido recuperados.