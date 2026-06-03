Censura en Cuba: arrestan al popular ‘youtuber’ Eddy Ceballos tras mostrar una base militar soviética en ruinas

El régimen cubano ejecutó el arresto del reconocido youtuber Eddy Ceballos tras un sorpresivo y amplio despliegue policial en la capital del país. Ceballos, quien cuenta con un canal de gran alcance en dicha plataforma digital enfocado en documentar la miseria, los baches crónicos y la devastación de la infraestructura en la isla a través de la sátira, fue detenido este lunes sin que las autoridades le permitieran notificar la situación a su esposa o familiares.

Aunque el gobierno de La Habana ha mantenido un hermetismo absoluto y no ha emitido ningún comunicado oficial sobre las acusaciones formales, reportes desde el interior de la isla apuntan a que Ceballos es señalado por los presuntos delitos de revelación de armamento militar e invasión de territorio controlado. El detonante de la detención fue un video que el creador de contenido publicó hace más de una semana, en el cual se adentró en una antigua base militar abandonada de la época de la Guerra Fría —perteneciente a la extinta Unión Soviética— y grabó el estado de abandono en el que se encuentran antiguos búnkeres, radares y misiles rusos, omitiendo en todo momento la ubicación exacta del complejo militar.

Que ocurre? Han detenido al humorista Eddy Ceballos? Dónde está? https://t.co/JEt3BcJiIP — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) June 2, 2026

Un arresto anticipado ante el acoso del régimen

La detención fue dada a conocer inicialmente por el periodista Ernesto Morales en su programa de YouTube. Ante el constante acoso y la vigilancia de los aparatos de seguridad del Estado, Ceballos ya preveía este desenlace; por ello, desde mediados de abril de este año, envió un video de respaldo a Morales con la instrucción precisa de hacerlo público de manera inmediata en caso de que fuera privado de su libertad por la dictadura.

Este nuevo arresto se suma a la larga lista de acciones represivas contra creadores de contenido independientes y periodistas ciudadanos en la isla, coincidiendo con un contexto de extrema fragilidad social derivado del colapso de los servicios públicos y la crisis energética que asola a la población cubana.

Un canal dedicado a la denuncia social

El proyecto digital de Eddy Ceballos, bautizado irónicamente como "Despingovery Channel", se ha consolidado en los últimos años como un espacio de resistencia y denuncia ciudadana a través del humor negro. Con miles de seguidores dentro y fuera de la isla, el canal utilizaba la parodia para visibilizar el rezago urbano y social que el discurso oficial intenta ocultar. Periodistas independientes y creadores de contenido digital en América Latina han expresado su rechazo ante esta detención, advirtiendo que el uso del aparato penal para castigar la sátira en internet sienta un peligroso precedente para la libertad de expresión comunitaria en el entorno digital caribeño.

Mira aquí el vídeo completo por el cual fue perseguido Eddy Ceballos: