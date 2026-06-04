De Boston a Tokio: los maratones del mundo que todo corredor sueña conquistar

Cada año, miles de corredores de todo el mundo se preparan para participar en sus maratones favoritos, algunos de ellos entre los más prestigiosos del planeta, competencias que no solo ponen a prueba su resistencia física y mental, sino que también se han convertido en grandes eventos deportivos y turísticos. Conoce cuáles son estos maratones en los que todos quieren estar.

Desde las emblemáticas calles de Boston, hasta los modernos escenarios de Tokio, estas carreras reúnen a la élite del atletismo y a los corredores que buscan completar los simbólicos 42. 195 kilómetros en algunas de las ciudades más icónicas del mundo.

🏃‍♂️🔥 Día Mundial del Atletismo



Hoy celebramos a quienes encuentran en cada paso una razón para seguir adelante, superar límites y perseguir sus sueños. 🙌✨



Porque el atletismo no solo forma atletas… forma corazones fuertes. 💪🏟️#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/umghS7vUuO — Instituto del Deporte de la Ciudad de México (@DeporteCDMX) May 14, 2026

¿Cuáles son los mejores maratones de todo el mundo?

Los maratones más prestigiosos del mundo reúnen algunas de las carreras más importantes y reconocidas a nivel internacional, entre las que se encuentran:



Maratón de Boston en Estados Unidos

El maratón de Nueva York en Estados Unidos es conocido por ser el más grande del planeta por número de participantes, recorriendo cinco distritos de la ciudad y atrayendo a corredores de todo el mundo.

es conocido por ser el más grande del planeta por número de participantes, recorriendo cinco distritos de la ciudad y atrayendo a corredores de todo el mundo. El maratón de Chicago

El maratón de Londres en Reino Unido Palacio de Buckingham y el Tower Bridge.

En Alemania maratón de Berlín , considerado el circuito más rápido del mundo, estableciendo numerosos récords mundiales en ambas ramas.

, considerado el circuito más rápido del mundo, estableciendo numerosos récords mundiales en ambas ramas. En Japón , el maratón de Tokio

, el Finalmente el de Australia maratón de Sídney; este evento se incorporó recientemente a la lista de los mejores maratones. Su recorrido incluye icónicos lugares como el Puente de la Bahía de Sídney y la Ópera de Sídney.

¿Cuándo es el día del corredor?

¿Sabías que hay un día especial para celebrar a los corredores? Cada año a los corredores se les celebra el primer miércoles de junio, con el objetivo de promover la actividad física y reconocer a millones de personas que practican el running en todo el mundo.