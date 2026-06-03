Retiran una estatua gigante de Lionel Messi en la India por riesgo de colapso

Una colosal escultura de 21 metros de altura dedicada a la superestrella del fútbol, Lionel Messi, fue desmantelada de emergencia este lunes en la ciudad de Kolkata tras detectarse que se balanceaba de forma peligrosa ante las ráfagas de viento. Las autoridades locales tuvieron que intervenir con grúas hidráulicas y cuerdas para desmontar la estructura de color dorado, la cual fue trasladada en un camión de plataforma abierta hacia un almacén gubernamental por motivos estrictamente de seguridad ciudadana.

La estatua, que inmortaliza al astro argentino e Inter Miami de 38 años levantando el trofeo del máximo campeonato que ganó en 2022 con la selección argentina, había sido inaugurada con bombo y platillo el pasado diciembre durante la mediática gira corporativa de Messi en el país. El legislador estatal Sharadwat Mukherjee confirmó que el retiro se efectuó el lunes por la tarde luego de que los propios residentes de la zona denunciaran el balanceo de la efigie. Permanecerá resguardada mientras el gobierno decide una nueva ubicación que cuente con mejores garantías estructurales para su reinstalación.

Más allá de la seguridad: trasfondo político y la fiebre del fútbol en India

El incidente de seguridad ocurre en un momento de alta sensibilidad, justo cuando la pieza artística comenzaba a ser objeto de un intenso escrutinio debido al reciente vuelco político en el estado de Bengala Occidental. El partido nacionalista hindú (BJP) del primer ministro Narendra Modi barrió en las elecciones del mes pasado, desbancando al opositor Congreso Trinamool (TMC). La estatua había sido diseñada e impulsada bajo el patronato de la ex jefa de ministros y líder del TMC, Mamata Banerjee, por lo que el nuevo ministro de Deportes del BJP, Nisith Pramanik, no tardó en calificar la obra pública como "antiestética".

Aunque la India es mundialmente conocida por ser una potencia absoluta en el críquet y actualmente ocupa el puesto 142 en el ranking de la FIFA, el fútbol se ha consolidado firmemente como el segundo deporte favorito en la nación de 1,400 millones de habitantes. El retiro de la gigantesca imagen ha causado gran revuelo local, especialmente de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, donde Messi tiene previsto capitanear una vez más a la selección de Argentina.

El polémico antecedente: Caos y arrestos en la visita de Messi a Calcuta

El retiro de la escultura se suma a la convulsa lista de incidentes que han marcado el paso del astro argentino por Bengala Occidental. En diciembre de 2025, la inauguración de esta misma estatua de 21 metros sirvió como banderazo de salida para el "GOAT Tour" de Messi en la India. Sin embargo, el evento principal en el Salt Lake Stadium de Calcuta terminó en un caos generalizado cuando miles de aficionados, que habían pagado hasta 12,000 rupias (unos 133 dólares) por boleto, desataron su furia al ver que el futbolista abandonaba el recinto tras solo 20 minutos. La indignación de la multitud —que llegó a lanzar sillas, botellas y a vandalizar las carpas del estadio— estalló debido a que la visibilidad del jugador estuvo completamente obstruida por políticos y celebridades locales que buscaban fotografías. El fiasco logístico provocó una disculpa pública de la entonces jefa de ministros, Mamata Banerjee, la apertura de una investigación oficial y el arresto del organizador principal del evento ante las masivas exigencias de reembolso de los afectados.