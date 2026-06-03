Tragedia en España: mueren cinco policías tras brutal choque contra un camión cisterna

Un trágico accidente de tránsito conmocionó al norte de España este miércoles, luego de que cinco agentes de la Policía Foral de Navarra (una corporación de seguridad regional) perdieron la vida de forma instantánea. El siniestro ocurrió alrededor de las 9:15 de la mañana en la autopista AP-8, una de las principales vías que conecta la zona con la ciudad de Bilbao.

Estoy consternada por el terrible accidente en el que han fallecido cinco miembros de @policiaforal_na



Todo mi cariño a sus familias y compañeras y compañeros por la pérdida de nuestros servidores públicos



El @gob_na y yo misma os acompañamos en este momento de dolor — María Chivite / ❤️ (@mavichina) June 3, 2026

De acuerdo con las primeras investigaciones de la policía autónoma vasca (Ertzaintza), los cinco uniformados —todos hombres de entre 35 y 56 años de edad— viajaban a bordo de una furgoneta oficial con rumbo a un curso de capacitación y especialización táctica. Testigos presenciales señalaron que el vehículo de los agentes pareció dudar en una bifurcación de la carretera, lo que provocó que impactara contra el muro de contención central y quedara cruzado a la mitad de la autopista. Un camión cisterna que circulaba justo detrás no pudo frenar a tiempo y embistió la furgoneta a gran velocidad.

📸 Galería fotográfica sobre el grave accidente ocurrido en la AP-8 en Elgoibar, en el que han fallecido cinco agentes de la Policía Foral https://t.co/gm31Lmjzla pic.twitter.com/AIcd4XthoL — naiz: (@naiz_info) June 3, 2026

Un impacto devastador en la autopista

La fuerza de la colisión fue de tal magnitud que arrastró a la furgoneta unos 20 metros, mientras que el camión de carga pesada terminó volcando e invadiendo los carriles en sentido contrario. Los servicios de emergencia que arribaron al lugar confirmaron que los cinco policías ya no contaban con signos vitales. Por su parte, el conductor del camión cisterna sobrevivió al impacto con heridas leves y fue trasladado de inmediato a un hospital cercano.

"Llevo 16 años trabajando aquí y nunca había visto un accidente tan grave", declaró Jorge, un empleado de mantenimiento de las autopistas de la región que presenció los momentos posteriores al choque.El gobierno español, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, así como la Casa Real, emitieron mensajes de condolencias y consternación ante la pérdida de los elementos del Grupo de Intervenciones Especiales. Las autoridades de tránsito se vieron obligadas a cerrar por completo la circulación de la autopista en ese tramo durante varias horas para realizar los peritajes correspondientes y retirar los vehículos destruidos.