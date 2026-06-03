No solo México: EU también lanzará monedas conmemorativas del Mundial 2026

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026™, varios países realizarán la emisión de monedas conmemorativas para que los aficionados recuerden este evento deportivo. México tiene sus propias monedas del Mundial y Estados Unidos también anunció la acuñación de monedas especiales por este evento.

La Casa de Moneda y el Departamento del Tesoro de la Unión Americana anunciaron que el dinero recaudado por la venta de estas monedas conmemorativas irá a apoyar programas que beneficien al futbol juvenil para hijos de militares.

“Cada dólar pagado apoyará directamente iniciativas de fútbol juvenil para los hijos de los militares, ampliando las oportunidades que fomentan el carácter, la resiliencia y el sentido de comunidad”, afirmó Scott Bessent, secretario del Tesoro.

¿Cuántas monedas emitirá Estados Unidos?

La Casa de Moneda emitirá monedas de oro de 5 dólares, de plata de un dólar y de medio dólar con el fin de recordar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro detalló que emitirá 100 mil monedas de oro, 500 mil unidades de la moneda de plata de un dólar y un máximo de 750 mil piezas del medio dólar revestido.

No obstante, podrían producir este tipo de monedas conmemorativas con el fin de satisfacer la demanda en función de los costos y volúmenes de venta.

¿Qué diferencias tienen con las monedas de México?

La diferencia principal entre las monedas conmemorativas emitidas en Estados Unidos y México es el diseño.

La moneda de oro tiene en el centro un balón de futbol con forma del mapa de América del Norte, enfocándose en los tres países que albergan la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La moneda de plata tiene a un jugador de futbol controlando un balón, así como el logo de FIFA Unity en el fondo.

En tanto que la moneda de medio dólar muestra a un jugador haciendo una chilena con un balón, con el logo de “26” al fondo.

Todas las monedas tienen las inscripciones “United States of America”, “E Pluribus Unum”, “Liberty”, “In God We Trust”, así como su valor, de cinco, uno o medio dólar.

Aunque tiene un valor de cinco, uno y medio dólares, los cargos adicionales suben el precio final al consumidor. Por ejemplo, la de un dólar que es de plata tiene un costo final de 174 dólares. El sobrecosto es lo que irá a donaciones para apoyar a los jóvenes familiares de militares estadounidenses.

¿Serán de circulación o para colección?

Estas monedas, que comenzarán su venta oficial el 4 de junio de 2026, están diseñadas para ser coleccionables.