Trump sacude el Medio Oriente: confirma fricciones con Netanyahu y propone reunirse con Mojtaba Jamenei

El presidente Donald Trump confirmó este miércoles que utilizó duros calificativos hacia el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y externó su deseo de reunirse formalmente con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei. El mandatario estadounidense abrió una ventana a las discusiones privadas de la Casa Blanca en un momento crítico, justo cuando se intenta rescatar un acuerdo de paz en el Medio Oriente.

En declaraciones concedidas a The New York Post, Trump confirmó los reportes que señalaban que llamó "loco" al líder israelí durante una reciente llamada telefónica, utilizando además un lenguaje explícito para manifestar su profunda frustración por la campaña militar de Israel en el Líbano. "Estaba un poco perturbado por sus constantes combates con el Líbano", admitió el mandatario norteamericano. Por su parte, Netanyahu reconoció en una entrevista posterior con la cadena CNBC la existencia de "desacuerdos tácticos" con la Casa Blanca, aunque intentó matizar la grieta asegurando que "siempre encuentran una manera de resolverlos".

🚨 UPDATE: President Trump now wants to meet the AYATOLLAH of Iran, Mojtaba Khamenei



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“We seem to be getting along quite well with the Ayatollah. I would like to meet him. I will probably meet him at some point.”



47 is going to make history.… — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 3, 2026

Propone reunirse con Mojtaba Jamenei, el Líder Supremo de Irán

El punto más sorpresivo de la intervención de Trump fue su propuesta de entablar un diálogo directo con la máxima autoridad de Teherán.

"Probablemente nos reuniremos en algún momento", declaró Trump al referirse al ayatolá Mojtaba Jamenei, de 56 años, quien asumió el cargo tras la muerte de su padre, Ali Jamenei, durante los bombardeos perpetrados por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.El mandatario estadounidense aseguró que el clérigo participa activamente en los esfuerzos de paz. Al ser cuestionado sobre el estado de salud de Jamenei —quien no ha sido visto en público desde hace meses debido a las heridas sufridas en los citados ataques iniciales—, Trump ironizó con su estilo característico: "Si crees en las historias que se cuentan, le faltan muchas partes diferentes". Hasta el momento, las autoridades iraníes han guardado silencio sobre esta posible cumbre histórica, aunque en los círculos de Washington se afirma que Teherán muestra disposición para discutir su programa nuclear mientras avanzan las vías diplomáticas de resolución.

Finalmente, de cara a los mercados internacionales, Trump sugirió que no tiene prisa por reabrir el Estrecho de Ormuz, una ruta de navegación vital para el petróleo y el gas mundial que permanece bloqueada por las fuerzas iraníes desde el estallido del conflicto. Al ser preguntado sobre si la vía marítima continuará estrangulada para el Día del Trabajo (el próximo 7 de septiembre), el presidente se limitó a responder: "No lo sé".