Brasil rompe récord en contagios y muertes por Covid-19

Este viernes Brasil rompió récord en número de contagios con 98 mil 832 nuevos casos y reportó dos mil 495 nuevas muertes por Covid-19, cifra con la que el país sudamericano se acerca al medio millón de fallecimientos por la enfermedad, pues hasta hoy se contabilizan 498 mil 499 víctimas fatales.

Respecto al número de contagios, el Ministerio de Salud de Brasil señaló que van al alza, pues el país ya suma 17 millones 801 mil 462.

Asimismo, autoridades brasileñas informaron que este es el segundo mayor número de contagios registrados en un solo día desde que inició la pandemia, el mayor contabilizado fue el 25 de marzo de este año, cuando se reportaron 100 mil 158 nuevas infecciones.

El estado brasileño más afectado por el Covid-19 es São Paulo, mismo que alcanzó el viernes tres millones 552 mil 727 contagios de coronavirus y 121 mil 238 muertes.

Con estos números, Brasil se convierte en el responsable de uno de cada cinco casos de Covid-19 a nivel mundial; además, contrario a otros países, su vacunación no avanza como se esperaría.

La Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) destacó en un boletín publicado ayer que el panorama de la pandemia en Brasil sigue siendo crítico y podría agravarse en las próximas semanas ante la llegada del período invernal.

Brasil_Covid_19|Crédito: Reuters

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Vacunación en Brasil con un avance del 11.8%

Hasta el corte de este 18 de junio, en Brasil se han administrado 79 millones 583 mil 564 vacunas; no obstante, solo 24 millones 35 mil 499 personas han completado su vacunación, lo que significa que el avance ha sido del 11.8%.

De acuerdo con el Banco Mundial y la Oficina del Censo de los Estados Unidos, hasta 2019, Brasil tenía 211 millones de habitantes, lo que lo convierte en el quinto país más poblado del mundo.

A pesar de la crisis en Brasil, Jair Bolsonaro desacredita vacunación contra Covid-19

Recientemente, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, utilizó sus redes sociales para decir que es “más efectivo” contagiarse de Covid-19, que recibir la vacuna contra el virus.

Además, aseguró que él ya está “vacunado” porque en julio del año pasado se enfermó de Covid-19; de modo que no planea recibir el antígeno pronto.

“Todos los que contrajeron el virus están vacunados, incluso con mayor eficacia que la vacuna en sí, porque contrajeron el virus de verdad. Pero estoy dando el ejemplo, después de que la última persona se vacune, yo lo haré”, añadió Bolsonaro.

- Chegada em Marabá-PA para entrega de títulos de propriedade de terras. pic.twitter.com/sCzOHoF8j4 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 18, 2021

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