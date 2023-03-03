Presidentes de Brasil y Ucrania realizan videollamada en busca de paz

Con la intención de llegar a un acuerdo de paz, el presidente de Brasil y Ucrania sostuvieron una videollamada para dialogar sobre una posible solución que termine con el conflicto entre Rusia Ucrania.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el jueves a su homólogo ucraniano, Volódimir Zelenski, que animará a los países a unirse a las conversaciones de paz para poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia.

"Reafirmé el deseo de Brasil de conversar con otros países y participar en cualquier iniciativa en torno a la construcción de la paz y el diálogo. La guerra no puede interesar a nadie", dijo Lula en Twitter tras la videollamada con Zelenski.

A guerra entre Ucrânia e Rússia não é boa para ninguém. O Brasil participará de qualquer esforço em busca da paz, e reafirmei isso ao presidente @ZelenskyyUa. Torço para que não existam mais mortes e para que se possa estabelecer uma política de diálogo.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/bKVP7zRtpV — Lula (@LulaOficial) March 2, 2023

Lula hablará de los esfuerzos de paz con China cuando visite Pekín el mes que viene, y también con Rusia, según informó su oficina en un comunicado. Zelenskiy invitó a Lula a visitar Kiev.

Volódimir Zelenski/Presidente de Ucrania

“Hemos hablado de los esfuerzos diplomáticos para devolver la paz a Ucrania y al mundo”.

El presidente de Ucrania también agradeció a Lula el voto de Brasil a favor de la resolución de la ONU la semana pasada que pedía la paz y exigía a Moscú la retirada de sus tropas.

Lula dijo que Brasil respaldó la resolución porque defiende la integridad territorial de Ucrania.

Papel de Brasil en el conflicto

El presidente de Brasil, Lula da Silva se ha negado a proporcionar a Ucrania la munición de artillería de fabricación alemana que posee Brasil, insistiendo en la tradicional política de estricta neutralidad del país sudamericano, aunque ha dicho que Rusia cometió un error al invadir una nación soberana.

En una entrevista del año pasado, cuando aún era candidato presidencial, Lula afirmó que tanto el presidente ruso, Vladimir Putin, como el propio Zelenski eran responsables del conflicto.

En aquel momento, Lula dijo que Zelenski "quería la guerra" y que, de no ser así, "habría negociado un poco más", aunque reafirmó que Rusia "se equivocó" al invadir a su vecino.

