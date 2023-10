“Éramos demasiado jóvenes”: Britney Spears afirma que estuvo embarazada de Justin Timberlake

La cantante de pop Britney Spears aseguró que estuvo embarazada del también intérprete Justin Timberlake y que incluso abortó al producto de dicha relación.

La llamada “Princesa del pop” publicará su libro autobiográfico titulado “The Woman in Me”, del cual la revista estadounidense People publicó un adelanto. En el texto, la artista aseveró que aunque amaba mucho al integrante del grupo NSYNC y que incluso esperaba tener una familia con él.

“Fue una sorpresa, pero para mí, no era una tragedia. Amé mucho a Justin. Siempre esperaba que ambos formáramos una familia algún día. Esto sería mucho más temprano de lo anticipado, pero Justin definitivamente no estaba contento por el embarazo. Dijo que no estaba listo para tener a un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, aseveró Spears.

La intérprete de “Womanizer” aseveró que debido a ello, tuvo que someterse a un aborto, aunque mencionó que si esa decisión la hubiese tomado ella sola, nunca lo habría hecho, mientras que Justin estaba “tan seguro de que no quería ser padre”.

Britney Spears mencionó que la interrupción de dicho embarazo es una de las cosas “más agonizantes que he experimentado en la vida”. Cabe recordar que la artista tiene dos hijos, Sean Preston y Jayden James, de 18 y 17 años de edad, respectivamente, fruto de su relación con su segundo esposo, Kevin Federline.

¿Cuánto duró la relación de Britney Spears y Justin Timberlake?

La relación entre los cantantes Justin Timberlake y Britney Spears tuvo una duración de cerca de tres años, pues comenzaron a salir en 1999 hasta su ruptura en 2002. Sin embargo, se conocieron más jóvenes.

En 1992, ambos artistas coincidieron en programa de televisión “All-New Mickey Mouse Club”, cuando ambos tenían 12 años de edad. En dicha emisión incluso compartieron cuadro con otras futuras celebridades como Ryan Gosling y Christina Aguilera.

“Una vez en una pijamada, jugamos Verdad o Reto, y alguien retó a Justin a que me besara. En el fondo se escuchaba una canción de Janet Jackson cuando él se inclinó y me besó”, relató Spears en su libro biográfico.

En 1999 formalizaron su relación e incluso en 2001 cantaron en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XXV, donde también subieron al escenario con Aerosmith y el resto del grupo NSYNC.

Recientemente, Timberlake no habló de las razones que llevaron al fin de la relación con Britney Spears, a pesar de los rumores de que ella supuestamente lo habría engañado. “Honestamente no somos perfectos. No juzgo a nadie”, aseveró a la periodista Barbara Walters.