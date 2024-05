¡No la tratan como princesa! Britney Spears fue estafada durante viaje a México

Britney Spears, una de las máximas referentes en la historia de la industria musical mundial, estuvo nuevamente de visita en México. Durante su estadía en territorio mexicano, la ‘Princesa del Pop’ reconoció que se llevó grandes recuerdos, pues cada que visita nuestras tierras es tratada como se le merece; sin embargo, durante su último viaje, la intérprete explicó que tristemente fue víctima de una estafadora.

¿Cómo fue estafada Britney Spears en México?

A través de una publicación compartida en redes sociales, la intérprete de melodías exitosas como ‘oops!...i did it again’ o ‘Toxic’ explicó que durante su viaje disfrutó beber vino caro, nadar desnuda hasta las tres de la mañana, hacer videos de sus vestidos favoritos para sus seguidores y por fin logró decirle a alguien una palabra altisonante.

Sin embargo, la ‘Princesa del Pop’ agregó que durante su vista a México sufrió una fuerte lesión en uno de sus tobillos, por lo que tuvo que requerir asistencia de un especialista. Fue en ese momento, cuando intentó comprar el tratamiento, que una vendedora duplicó el precio del producto.

“Una señora me estafó: me hizo pagar 750 dólares (aproximadamente 12 mil 456 pesos) en una tienda cuando sólo eran 300 (aproximadamente 4 mil 982 pesos)", explicó Britney Spears en su publicación.

A pesar de la queja de la cantante estadounidense, su gusto por México no cambió, pues siguió presumiendo lo maravilloso que fue su estadía en territorio nacional.

| Instagram @britneyspears

Usuarios en de la plataforma de Instagram intentaron explicarle a la ‘Princesa del Pop’ que ese tipo de cobros extras a turistas extranjeros es recurrente en zonas turísticas y concurridas, pues locatarios nacionales suelen aplicar de forma no legal el “impuesto americano”; un aumento considerable a los productos para los viajeros que llegan procedente de Estados Unidos.