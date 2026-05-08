Locura por BTS: miles de ARMYS quedan fuera del concierto y colapsan las vialidades en CDMX

La euforia por el concierto de BTS en la Ciudad de México (CDMX) terminó convirtiéndose en una escena de caos en los alrededores del recinto, donde miles de ARMYS, quedaron fuera del acceso debido a la saturación del evento.

La gran concentración de asistentes provocó un colapso en las vialidades cercanas, generando tráfico intenso, retrasos y complicaciones en la movilidad de la zona.

Afectacion vial por concierto de BTS

Alrededor del recinto donde se llevó a cabo el concierto de BTS se registraron importantes afectaciones viales y una fuerte concentración de personas, luego de que miles de fans, conocidas como ARMY, se dieran cita y no lograran acceder al evento debido a la alta demanda y la saturación del acceso.

La situación generó caos en las inmediaciones, con calles llenas, tráfico intenso y complicaciones para la movilidad en la zona.

He traído a mi familia a muchos conciertos, (yo nunca entro y siempre me quedo este lugar). Jamás había visto esto.

Estoy impresionado con las #ArmyMéxico desde afuera felices con solo escucharlos a #BTW #BTS_WORLDTOUR_MEXICOCITY pic.twitter.com/ZKmC3qqX8L — CMF. Marcos Hdz Nava (@markcNava) May 8, 2026

A pesar de que las autoridades dieron a conocer diversas rutas alternas para agilizar la circulación en la zona, la movilidad se vio igualmente afectada debido a la alta concentración de personas y el incremento del flujo vehicular.

El tráfico se mantuvo lento en varios puntos estratégicos, generando retrasos y complicaciones para automovilistas y transporte público durante el desarrollo del evento.

A pesar de no contar con boleto para ingresar al concierto, varias fanáticas permanecieron en las inmediaciones del estadio, donde aprovecharon para cantar y bailar al ritmo de la música que se percibía desde el interior del recinto.

Entre la emoción y la euforia, las ARMY convirtieron el exterior en una extensión del ambiente festivo, compartiendo su entusiasmo con otras asistentes que tampoco lograron entrar al evento.

Fechas de conciertos de BTS en CDMX

El 'Arirang World Tour', la gira más reciente de BTS, contará con tres fechas en la CDMX, por lo que los próximos 7, 9 y 10 de mayo 2026, miles de fans acudirán al estadio GNP para disfrutar de sus canciones favoritas.

Los conciertos de BTS en CDMX del 7, 9 y 10 de mayo están programados para iniciar a las 20:00 horas (8 de la noche); la duración podría ser de alrededor de 2 horas.