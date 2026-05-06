¿Vas al concierto de BTS en CDMX? Estas son las mejores rutas para llegar al recinto; calles afectadas y alternativas viales

¡Termina la cuenta regresiva! Los conciertos de BTS en CDMX están a la vuelta de la esquina, por lo que miles de ARMY han comenzado con todos los preparativos para disfrutar de este gran evento, pero ¿cómo llegar al recinto en transporte público?

La agrupación surcoreana, se presentará este 7, 9 y 10 de mayo 2026 en el Estadio GNP, tres noches que serán inolvidables para las y los fanáticos de la agrupación.

Estas son las calles afectadas y con tráficos por conciertos de BTS en CDMX 2026

Te compartimos el mapa de las principales zonas afectadas por los conciertos de BTS en la CDMX durante los próximos días; se recomienda tomar precauciones para evitar el caos vial:



Viaducto Río de la Piedad ; en ambos sentidos. Presenta mayor carga en ,os carriles centrales y carriles laterales cercano al acceso del recinto.

; en ambos sentidos. Presenta mayor carga en ,os carriles centrales y carriles laterales cercano al acceso del recinto. Avenida Río Churubusco , Eje 4 Oriente; tramo cercano al cruce con Viaducto .

, Eje 4 Oriente; tramo cercano al cruce con . Avenida Añil, paralelo al recinto, donde suelen concentrarse los asistentes de pie.

Las calles afectadas podrían presentar cierres parciales o tráfico intenso a lo largo del día; se recomienda a los asistentes tomar precauciones y salir con tiempo.

¿Cómo llegar al concierto de BTS en CDMX? Conoce las mejores rutas

¡Toma nota! Si vas al concierto al concierto de BTS en el Estadio GNP y quieres evitar el tráfico en Viaducto y Churubusco, te compartimos las mejores rutas para llegar en transporte público:

¿Cómo llegar al concierto de BTS en Metrobús y Metro CDMX?

Metro CDMX - Tomar la Línea 9 (color café), la cual recorre Tacubaya a Pantitlán; es considera la ruta más rápida.

Se recomienda bajarse en Ciudad Deportiva, la cual está prácticamente frente a una de las puertas del recinto. En caso de que la Línea esté saturada, puede bajar en Velódromo o Puebla; tendrás que caminar 10 minutos.



Metrobús - Si vienes del oriente o poniente, se recomienda tomar la Línea 2 (color morado).

En caso de tomar este medio de transporte, se recomienda bajarse en Iztacalco o UPIICSA y caminar alrededor de 10 a 15 minutos para rodear y llegar a las puertas del estadio.

Otra opción es tomar el Ticket2Ride, el transporte oficial de la boletera, el cual ofrece servicios de autobuses ida y vuelta desde puntos específicos en centros comerciales de la CDMX y Edomex.

Alternativas viales para evitar el tráfico para llegar al concierto de BTS en CDMX

Las alternativas viales por las calles afectadas debido a los tres conciertos de la agrupación surcoreana en la Ciudad de México son las siguientes:



Eje 3 Oriente.

Avenida Francisco del Paso y Troncoso.

Presidente Plutarco Elías Calles.

Eje 4 Oriente.

Canal Río Churubusco.

Calzada Ignacio Zaragoza.

¿A qué hora comienza el concierto de BTS en México 2026?

¡Comienza la cuenta regresiva! El 'Arirang World Tour', la gira más reciente de BTS, contará con tres fechas en la CDMX, por lo que los próximos 7, 9 y 10 de mayo 2026, miles de fans acudirán al estadio GNP para cantar y bailar con la banda, pero ¿a qué hora inicia el evento?

Los conciertos de BTS en CDMX del 7, 9 y 10 de mayo están programados para iniciar a las 20:00 horas (8 de la noche); la duración podría ser de alrededor de 2 horas.