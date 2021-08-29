Monasterio inaugura estatua gigante de Buda de 35 metros en Brasil

Un monasterio inauguró oficialmente una estatua gigante de Buda, de 35 metros de alto, en el municipio de Ibiraçu, en el estado de Espírito Santo, Brasil, tras meses de retraso por la pandemia de Covid-19.

Essa grandiosidade é o Mosteiro Zen Budista em Ibiraçu (ES). Você conhece? 🤔



📸 marilisisalomao

📌 Ibiraçu (ES)

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De acuerdo con medios locales, la estatua de Buda fue elaborada con más de 350 toneladas de acero, hierro y hormigón. Tiene una altura de 35 metros de alto, aunque alcanza los 38 si se considera el pedestal en el que está situada.

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Esta es la estatua de Buda más grande del hemisferio occidental y una de las más altas del mundo. Además, por sus dimensiones se convirtió en la efigie más alta del país, título que le pertenecía al Cristo Redentor de Río de Janeiro.

Tanto el Cristo Redentor como la estatua del Buda tienen una altura de 38 metros si se incluye el pedestal. Sin embargo, el monumento en la cima del Corcovado mide 30 metros de altura sin contar la base, es decir, cinco menos que la efigie recién inaugurada en Brasil.

Buen día mundo !!

Mosteiro Zen Budista, Ibiraçu, Espírito Santo, Brazil 🇧🇷

Primer monasterio budista de América latina, fundado en 1974 pic.twitter.com/188KBuBcie — Intruso (@by_Intruso) March 18, 2021

Estatua de Buda estaba lista a finales del año pasado

Las obras de construcción de la estatua gigante de Buda concluyeron a finales del año pasado, en diciembre de 2020, por lo que en esa fecha se realizó, de manera virtual, la Ceremonia de Apertura de Ojos (Kaigen, en japonés), un ritual en el que se consagran y dotan con 'un alma' a las estatuas o imágenes pintadas de Buda.

La ceremonia estuvo a cargo del abad del monasterio de Eiheiji, Minamizawa Zenji, líder espiritual del budismo zen, quien no pudo salir de Japón debido a las restricciones de viaje implementadas durante la pandemia de Covid-19.

Desde esa fecha, cada semana acuden a visitar la estatua de Buda entre 4 mil y 5 mil visitantes en la plaza Torii del monasterio en Brasil para contemplar y realizar sus plegarias. En el lugar también hay otras 15 estatuas de Buda, pero de menor tamaño.