Bulgaria es acusada de disparar a refugiado que buscaba entrar a Europa

Bulgaria ha sido acusada de dispararle a un refugiado después de que apareciera un video que mostraba a un joven sirio sufriendo lo que parece ser una herida de bala en la frontera con Turquía.

Las imágenes tomadas el 3 de octubre cerca de la valla fronteriza búlgaro-turca muestran a Abdullah El Rustum, de 19 años, caer al suelo después de que una bala le atravesara la mano y el pecho.

Ha afirmado que los funcionarios fronterizos de Bulgaria le dispararon después de que atraparon a su grupo de refugiados ingresando ilegalmente al país y los empujaron de regreso a Turquía.

"Apareció un vehículo verde con dos oficiales búlgaros dentro. Vino hacia nosotros y [ellos] comenzaron a disparar al aire. Dispararon dos veces al aire y después de eso, comenzaron a disparar justo en frente de nosotros en el suelo" dijo.

"Todavía no nos asustamos y continuamos argumentando que esto no es aceptable. '¿Por qué hiciste esto?' Después de eso, me dispararon directamente".

El refugiado sirio agregó que: "La forma en que me disparó fue de manera directa y tenía la intención de matarme".

El Rustum afirma que estalló una discusión después de que los funcionarios fronterizos registraran a las mujeres del grupo de manera "sexual".

Las imágenes de un teléfono móvil muestran al grupo de solicitantes de asilo arrojando piedras a la valla fronteriza desde el lado turco y maldiciendo.

Luego, la tensión aumenta y un fuerte estruendo de repente resuena a través del bosque.

No se puede ver claramente a la persona que disparó, pero se sabe que, además de los refugiados, las fuerzas fronterizas de Bulgaria estaban en el lugar, informó Sky News.

🇧🇬🇹🇷 | Seguridad de Bulgaria disparó contra refugiados sirios en la frontera turco-búlgara, hiriendo en el pecho y el brazo a un jóven de 19 años. Es el primer video donde se ve como un miembro de la Unión Europea dispara balas de plomo contra refugiados.pic.twitter.com/LrV1aPcRtt — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) December 6, 2022

Investigan incidente con refugiado en la frontera de Bulgaría

El metraje que captó los hechos entre el grupo de refugiados y las autoridades fronterizas de Bulgaria es analizado como parte de la investigación.

Las imágenes se enviaron para su análisis a Steven Beck, un experto forense de audio. Analizó la forma de onda y el espectro del archivo y encontró que eran consistentes con un disparo de boca de un arma de fuego pequeña disparada en la dirección de la persona que estaba grabando.

En el video, la persona que filma mira hacia la frontera búlgara.

Las fotos proporcionadas por el Ministerio del Interior de Bulgaria muestran los daños que, según dicen, fueron causados por las piedras lanzadas por los refugiados.

Según su comunicado, un policía fronterizo de la comisaría de policía fronteriza de Sredets resultó herido por una piedra. El gobierno dice que el grupo quemó objetos y fue hostil y agresivo. Dice que se llevó a cabo una investigación y se encontró que "no hubo disparos de nuestro lado".

Bulgaria es parte de la Unión Europea y espera obtener la membresía del área Schengen, que permite a las personas moverse libremente a través de las fronteras dentro de ella.

El país se utiliza a menudo como puerta de entrada para llegar a otros países europeos por lo que la inmigración ilegal es un problema enorme para Bulgaria.