Buque petrolero encalla un breve tiempo en el Canal de Suez

Un buque petrolero encalló en el Canal de Suez, entre Egipto y la Península Arábica, lo que causó un bloqueo en la navegación de la zona, que pudo tener efectos negativos en las economías internacionales.

El barco encallado fue el Affinity V con bandera de Singapur que tenía como destino Yanbu, en Arabia Saudita. Las autoridades indicaron que se atoró en el kilómetro 143 del Canal de Suez debido a un mal funcionamiento técnico en el timón del barco.

“AFFINITY V que encalló en el kilómetro 143 debido a un mal funcionamiento técnico en el timón del barco, lo que provocó la pérdida de la capacidad de gobierno y encallar el barco”.

A través de un mensaje compartido en Twitter, la autoridad del Canal de Suez informó que un grupo de expertos se coordinó para ocuparse de la situación y sacar a flote la embarcación.

Liberan Buque petrolero encallado en Canal de Suez

Medios locales informaron que las autoridades marítimas de Egipto comenzaron con las maniobras para poner al buque petrolero en curso, acción que resultó efectiva, por lo que el bloqueo fue breve.

“Inmediatamente después del accidente se conformó un grupo de trabajo liderado por el Teniente General, el jefe de la autoridad y los monitores de navegación, y se coordinó con la Oficina de Movimiento de Port Tawfiq para tomar las medidas necesarias, ya que 5 locomotoras y el Se pagó al departamento de rescate de la autoridad para que se ocupara rápidamente de la situación y sacara a flote el barco”, se lee en el mensaje de Twitter.

فور وقوع الحادث تشكلت مجموعة عمل بقيادة السيد الفريق رئيس الهيئة ومراقبي الملاحة وتم التنسيق مع مكتب تحركات بورتوفيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم الدفع بعدد 5 قاطرات وقسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة.#suezcanal — هيئة قناة السويس Suez Canal Authority (@SuezAuthorityEG) August 31, 2022

Posteriomente, las autoridades anunciaron que habían logrado liberar con éxito al buque petrolero encallado en el Canal de Suez.

“El teniente general Osama Rabie, jefe de la Autoridad del Canal de Suez, anunció hoy jueves (hora local) el éxito de las unidades de rescate y los remolcadores de la autoridad en el salvamento y flotación del buque cisterna de combustible de 64 mil toneladas”.

El buque petrolero encalló 18 meses después de que el barco Ever Given, uno de los portacontenedores más grandes, se atascó en el Canal de Suez durante seis días, provocando importantes pérdidas en el comercio.

