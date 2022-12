Buscan a Ángel Escobedo de 17 años, salió a la tienda y no volvió

Ángel Daniel Escobedo Viramontes es un joven estudiante de 17 años, que se encuentra desaparecido desde el pasado 13 de diciembre, lo último que sabe su familia de él, es fue que salió a la tienda en Circuito Oaxaca en Hacienda Santa Fe en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Desde entonces no saben nada de él.

“A las 8:20 de la noche él sale de la tienda, regresa y manifiesta que le hizo falta dinero y que va a regresar y sale a llevar el dinero y ya no regresa, desde ese entonces ya no tenemos comunicación con él, no sabemos nada de él,” declaró Yuvia Viramontes, mamá de Ángel Escobedo.

Ángel vestía con un pants negro con franjas blancas, camisa y chamarra negra y tenis blancos. Su madre refiere, que el joven estudiante de preparatoria era muy atento y mantenía una buena comunicación con su familia sobre los lugares al que él se dirigía. Por lo tanto la preocupación e incertidumbre de no saber nada de él.

Además la mamá de Ángel Escobedo, explicó: “no quiero hacer algo pero tengo miedo de qué algo le pases de qué algo le pase de que algo le hagan por favor esta es la peor tortura que le pueden hacer a alguien a una madre a un padre a un hermano a su familia a sus amigos, por favor no sean inhumanos lo que sea.”

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación por la desaparición de Ángel Escobedo, quienes continúan con las pesquisas pertinentes para su localización. Mientras tanto una familia está incompleta y el dolor no cesa.

“Solo vuelve con nosotros, te estamos buscando mi amor por favor, solo quiero verte, abrazarte mi amor hacerte el piojo que tanto te gusta mi niño, solo eso mi amor regresa por favor, por favor mi niño es lo único que quiero,” concluyó Yuvia Viramontes, madre de Ángel Escobedo.