ADN del cabello de Beethoven confirma que tenía estas enfermedades

Un equipo internacional de investigadores liderado por la Universidad de Cambridge analizó ocho mechones de cabello conservados en colecciones públicas y privadas, para secuenciar el genoma de Ludwig van Beethoven en un intento por arrojar luz sobre sus problemas por las enfermedades.

Beethoven padecía varias enfermedades

El compositor tenía pérdida auditiva progresiva así como problemas gastrointestinales

Desafortunadamente, los científicos no podían encontrar una causa definitiva de esas enfermedades.

Pero sí descubrieron un número de factores de riesgo genético para la enfermedad del hígado.

Beethoven tomaba alto consumo de alcohol

El autor principal, Tristan Begg, dijo que los factores de riesgo genéticos, junto con el alto consumo de alcohol de Beethoven, pueden haber contribuido a su enfermedad hepática.

Muestras en cabello arrojaron evidencia de hepatitis B

Esos factores, junto con el gran consumo de alcohol, probablemente contribuyeron a su muerte a la edad de 56 años.

"Aunque la mayoría de sus contemporáneos afirman que su consumo era moderado según los estándares vieneses de principios del siglo XIX, probablemente equivalía a cantidades de alcohol que hoy se sabe que son dañinas para el hígado", apuntó Begg.

El equipo dijo, con base en los datos genómicos, que los problemas gastrointestinales de Beethoven no fueron causados por celiaquía o por intolerancia a la lactosa.

No se sabe con exactitud de qué murió Beethoven

"No podemos decir definitivamente qué mató a Beethoven, pero ahora al menos podemos confirmar la presencia de un riesgo hereditario significativo y una infección con el virus de la hepatitis B", afirmó Johannes Krause, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania.

El prodigioso compositor y pianista sufrió una pérdida auditiva progresiva, que comenzó a mediados o finales de sus 20 y lo llevó a quedar funcionalmente sordo en 1818.

Investigadores no pudieron establecer causa definitiva de su pérdida auditiva

"Aunque no se pudo identificar una base genética clara para la pérdida auditiva de Beethoven, los científicos advierten que tal escenario no se puede descartar estrictamente", aseguró Axel Schmidt, del Instituto de Genética Humana del Hospital Universitario de Bonn.

Genealogistas genéticos también identificaron lo que describen como un "evento de paternidad extrapareja" -es decir, un niño resultante de una relación extramatrimonial- en la línea paterna directa de Beethoven.

"Esperamos que al hacer que el genoma de Beethoven esté disponible públicamente para los investigadores, y quizás al agregar más cabellos autenticados a la serie cronológica inicial, algún día se puedan responder las preguntas restantes sobre sus enfermedades y genealogía", agregó Begg.

La investigación fue publicada el miércoles en la revista Current Biology.

Ludwig van Beethoven nació en Bonn, Alemania en 1770 y murió a los 56 años en Viena.