¿Donald Trump lanza nuevos mensajes? Sigue aquí sus declaraciones EN VIVO: “Eliminaré los aranceles y restricciones al whisky”
¿Donald Trump domina las tendencias en buscadores? Su estilo directo, polémico y mediático lo mantiene como una figura clave en la conversación.
¿Donald Trump vuelve a sacudir la política global? Este jueves 30 de abril de 2026, las declaraciones del presidente de Estados Unidos mantienen la atención internacional por su impacto en temas clave como economía, seguridad nacional e inteligencia artificial.
En este minuto a minuto de Azteca Noticias, te llevamos la cobertura minuto a minuto con los posicionamientos más recientes del mandatario, cuya narrativa continúa marcando tendencia en buscadores y redes sociales.
¿Donald Trump lanza nuevos mensajes? Sigue aquí sus declaraciones EN VIVO: "Eliminaré los aranceles y restricciones al whisky"
"Simplemente eliminé todas las restricciones para que Escocia y Kentucky puedan volver a comerciar": Donald Trump
"Simplemente eliminé todas las restricciones para que Escocia y Kentucky puedan volver a comerciar, y lo hice en honor al Rey y la Reina, que acaban de irse... fue un gran acontecimiento. Llevaban mucho tiempo intentando conseguir esto": Señaló Donald Trump hace unos minutos.
.@POTUS: "I just took all the restrictions off so Scotland and Kentucky can start dealing again, and I did it in honor of the King and Queen, who just left... it was a big deal. They've been trying to get this for a long time." https://t.co/RsDOjkAQAt pic.twitter.com/CrR7L8F3Bm— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 30, 2026
Donald Trump eliminará aranceles y restricciones al whisky
Donald Trump anuncia que eliminará aranceles y restricciones al whisky que afectan la cooperación entre Escocia y Kentucky, tras la reciente visita del Carlos III.
"Eliminaré los aranceles y restricciones al whisky relacionados con la capacidad de Escocia para colaborar con la Mancomunidad de Kentucky en la producción de whisky y bourbon, dos industrias muy importantes en Escocia y Kentucky", pubñicó Trump en la cuenta de su red Truth SOcial.