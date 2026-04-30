Puede estar Trump: Revelan que hay casi 300 nominados al Premio Nobel de la Paz 2026

El secretario del Comité Noruego del Nobel confirmó que hay 287 candidatos considerados para recibir el Premio Nobel de la Paz 2026, entre los cuales puede estar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Candidatos al Premio Nobel de la Paz 2026: personas y organizaciones nominadas

En las nominaciones para este año están considerados 208 personas y 79 organizaciones, aseguró Kristian Berg Harpviken, y destacó que han incorporado a nuevos nominados a este año.

“Como soy nuevo en el puesto, una de las cosas que más me ha sorprendido es la gran cantidad de cambios que hay en la lista año tras año”, destacó Harpviken en una entrevista con la agencia de noticias Reuters.

¿Está Donald Trump nominado al Nobel de la Paz este año?

Los líderes de Camboya, Israel y Pakistán han declarado que nominaron a Trump para el premio de este año. Sus nominaciones, de haberse realizado, se habrían efectuado en la primavera y el verano de 2025, por lo que son válidas dado que la fecha límite era el 31 de enero.

No obstante, aún no es posible verificar que hayan hecho tales nominaciones, ya que estas permanecen en secrecía por 50 años por una normativa propia del Comité del Nobel, además que Harpviken se negó a confirmar o a rechazar si Donald Trump había sido nominado.

Requisitos y quiénes pueden proponer candidatos al Comité Noruego

Para nominar a una persona o institución al Premio Nobel de la Paz, miles de personas pueden hacerlo además de los integrantes del comité como integrantes de gobiernos y parlamentos, jefes de Estado, profesores universitarios de Historia, Ciencias Sociales, Derecho o Filosofía, así como anteriores ganadores de la presea.

En las casas de apuestas aparecen muchos nombres que ofrecen cuotas sobre los posibles galardonados de este año, desde la rusa Yulia Navalnaya, esposa del fallecido líder de la oposición rusa Alexei Navalny, hasta el papa León XIV y las Salas de Respuesta de Emergencia de Sudán, un grupo de ayuda voluntaria, entre otros.

