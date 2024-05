Se desploma lona durante mitin de Alfredo González, candidato de Morena; reportan heridos

¡Otra tragedia! La tarde de este 26 de mayo, se registró la caída de una lona sobre los asistentes al cierre de campaña del candidato de Morena a la presidencia municipal de Xonacatlán, en el Estado de México, Alfredo González y la aspirante de Morena a la presidencia municipal de Ixtlahuaca, Lupita Díaz. Lamentablemente, el accidente dejó como saldo varias personas heridas, ¿qué pasó?

Lona se desploma en evento de Morena por fuertes vientos

De nueva cuenta, el clima le jugó una mala pasada a los asistentes de un evento político rumbo a las elecciones 2024. En esta ocasión, el accidente ocurrió durante el cierre de campaña de los candidatos de Morena, Alfredo González y Lupita Díaz, donde las fuertes ráfagas de viento derrumbaron las estructuras semifijas, lo que provocó el desplome de la lona que adornaba el mitin.

Según informó el Comité Municipal del Movimiento de Regeneración Nacional, el accidente dejo como saldo: “lesiones leves a algunos de los asistentes y algunas personas presentaron crisis nerviosas”.

Pese a que aún no se conoce el número exacto de personas lesionadas, a través de un comunicado el candidato de Morena a la presidencia municipal de Xonacatlán, en Edomex, aclaró que los heridos “ya fueron trasladados a los hospitales más cercanos, quienes tuvieron alguna lesión de mayor consideración, sin que hasta el momento se reporte nadie grave. Mucho menos deceso alguno”.

Desplome de lona en evento de Morena no deja personas muertas

Por su parte, Lupita Díaz, candidata a la presidencia municipal de Ixtlahuaca, añadió que el accidente era un hecho que no se podía prever, pues “el pronóstico de la lluvia y los vientos no avisan”; sin embargo, los hechos no pasaron a mayores: “Mi gente afectada ya fue atendida y trasladada a los servicios médicos correspondientes”.

La candidata destacó que se mantendrá al pendiente del seguimiento en la atención médica y personalmente dará seguimiento a su evolución hasta ser dados de alta. Además, resaltó que las autoridades locales y estatales auxiliaron a los afectados, y algunos fueron atendidos en el lugar.