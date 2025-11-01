Empresa de “residuos peligrosos” en Veracruz escondía 250 mil litros de combustible

Una empresa que operaba bajo la fachada de manejar residuos peligrosos fue desmantelada en Perote, Veracruz, por ser, en realidad, un centro masivo de almacenamiento y venta de combustible de procedencia ilícita.

En un operativo estratégico encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) y fuerzas federales, se logró la detención de ocho hombres y el aseguramiento de 250 mil litros de combustible. Autoridades aseguraron que el golpe, que también incluyó el decomiso de 12 pipas, representa una afectación económica a la delincuencia organizada estimada en más de 247 millones de pesos.

El operativo se desplegó como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el estado de Veracruz. Fue una acción coordinada en la que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Las autoridades actuaron tras recibir información de inteligencia que exponía la verdadera naturaleza del negocio: una supuesta empresa de manejo de residuos peligrosos era utilizada como disfraz.

La empresa fachada en Veracruz: Manejaba "residuos peligrosos"

La red criminal operaba con aparente normalidad bajo la cobertura de una empresa dedicada al manejo de residuos peligrosos. Esta fachada les permitía justificar el constante movimiento de pipas y contenedores en el inmueble ubicado en el municipio de Perote, sin levantar sospechas inmediatas entre las autoridades locales.

Sin embargo, la investigación federal determinó que el lugar no procesaba residuos, sino que funcionaba como un centro de almacenamiento y distribución a gran escala de combustible obtenido de manera ilícita, en una de las zonas clave para el combate a este delito en el país.

250 mil litros y 12 pipas con hidrocarburo en Perote

Durante la revisión del inmueble, los agentes federales encontraron un vasto almacén de combustible ilegal. El decomiso incluyó:



250,000 litros de combustible.

12 pipas (tractocamiones cisterna) de diferentes capacidades, las cuales eran utilizadas para el transporte y almacenamiento del hidrocarburo.

El propio inmueble que servía como base de operaciones.

Dispositivos electrónicos y diversa documentación, que será analizada para continuar con la investigación.

En el sitio fueron detenidos ocho hombres que presuntamente operaban el lugar.

Golpe financiero de 247 millones de pesos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que el valor total de lo asegurado, incluyendo el combustible y los vehículos, representa una afectación económica estimada en 247 millones 581 mil 164 pesos para la estructura criminal.

Los ocho detenidos fueron informados de sus derechos y, junto con las pipas, el combustible y el inmueble (que quedó asegurado), fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal. Será esta autoridad la que determine su situación legal e integre la carpeta de investigación por los delitos federales correspondientes.