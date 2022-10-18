Conoce Cakeland, galería de arte inmersiva en Los Ángeles

Cakeland es una galería de arte inmersiva ubicada en Los Ángeles que ha sido construida para sentirse como dentro de un deslumbrante pastel gigante y de varias capas.

Está hecho completamente de materiales artificiales, debido a que el azúcar podría causar una plaga de hormigas. Los visitantes de Cakeland pueden caminar a través de una serie de habitaciones con forma de laberinto y que parecen pasteles cuidadosa y lujosamente decorados.

"Todo es falso. Tiene que verse hermoso", señala el artista Scott Hove, quien es el creador de Cakeland. "Tengo que usar acrílico en lugar de azúcar. De lo contrario, esto será -Ant Land-, habrá insectos por todas partes. No queremos eso", agrega.

Completo con cerezas, crema batida, además de las capas de pastel, Hove desarrolló "Cakeland" después de notar el efecto que sus esculturas de pasteles artificiales tenían en los espectadores.



Scott Hove, creador de Cakeland:

Elegí el pastel porque, en primer lugar, es realmente hermoso. En segundo lugar, es muy divertido de hacer. Y en tercer lugar, atrae a los espectadores de una manera muy significativa.

Cakeland combina temas amenazantes y desafiantes con ligeros y de belleza

Cakeland, la galería de arte inmersiva en Los Ángeles, hace referencia al hecho de que todo está realmente decorado como pasteles.

En medio de la delicia y la ligereza de los pasteles, los visitantes de Cakeland notarán algunos elementos más oscuros en la exhibición mientras exploran el espacio de la galería. La idea es que el visitante emerja de una parte oscura a una "hermosa habitación iluminada".

Se trata de una integración de temas ligeros, temas de belleza, combinados con temas que son un poco más desafiantes y un poco más amenazantes, por lo que se logra equilibrar el ambiente y es más una representación realista de cómo puede ser la vida misma.

Aunque Hove señala que nunca ha hecho un pastel de verdad en su vida, los pasteles artificiales que ha creado en Cakeland, parecen tocar la fibra sensible de los visitantes.

Pink therapy. From Scott Hove’s 2016 L.A. installation/labyrinth, ‘Cakeland’, as used in cover art of Jane Yeh’s collection Discipline. pic.twitter.com/WqWVSlwePs — Vik Shirley (@VikShirley) June 6, 2021

"Terapia rosa" en galería de arte inmersiva Cakeland de Los Ángeles

"Me encanta lo raro que es. Me encantan las habitaciones oscuras y las cosas espeluznantes mezcladas con la alegre estética de esta habitación de pastel. Es extraño", señala Maggie Nelson, una residente de Los Ángeles que visitó Cakeland.

La experiencia se hace bastante inmersiva debido al alto nivel de detalle por lo que Cakeland ha seguido creciendo y expandiéndose desde que fundó la galería en el año 2020.

"Nunca he hecho un pastel de verdad en mi vida, pero creo que he canalizado cientos de galones de glaseado. En este lugar, hay alrededor de 250 galones que he canalizado, se puede ver. Y creo que hay alrededor de 120 espejos, probablemente unas 3 mil cerezas. Hay miles y miles de cristales de Swarovski incrustados en las paredes", señala Hove, artista y creador de Cakeland.