FOTOS: Crean pastel con forma de chicharrones y se vuelve viral

Si eres fan de los chicharrones y de los pasteles, esta creación del repostero Iván Zavala te va a encantar, pues el chef hizo un pastel en forma de bolsa con frituras que se volvió viral en las redes sociales por su originalidad.

El pastelero hizo gala de su creatividad y su artes culinarias para hacer un delicioso pastel de chocolate, que parece una bolsa de chicharrones; incluso, para darle más realismo, le puso su salsa y hasta un limón, todo hecho con ingredientes dulces.

La foto del original pastel fue compartida por el propio Iván Zavala a través de sus redes sociales volviéndose todo un fenómeno por la creatividad que puso en este alimento, pues realmente parece que se tratara de una bolsa de botana.

¿Cómo creó el pastel en forma de chicharrones?

La forma del pastel gustó tanto a los internautas que el repostero también compartió en TikTok el video de cómo creó el diseño. En las imágenes se ve que cortó el pan de chocolate en forma de rectángulo, y lo rellenó con más chocolate.

Con fondant blanco y de colores realizó las figuras en forma de chicharrones y hasta la bolsa que utilizó es comestible, con sabor a almendras, explicó.

Para darle más detalle, hizo una preparación de frambuesas pero le puso colorante para simular que se trataba de una salsa picosa, que regularmente acompaña a este tipo de botanas.

Iván Zavala, creador de tan espectacular pastel, compartió con sus seguidores que este año se

había resignado a no hacer nada, pero de pronto la inspiración llegó y decidió hacer una tarta de algo que a él le gusta mucho: los chicharrones.

“La verdad ya me había resignado a no hacer nada este año pero me puse las pilas y logré terminar el pastel a tiempo. Soy muy muy fan de los chicharrones con muchísima salsa y limón, es de chocolate, los chicharrones son de chocolate blanco y algunos de fondant, la salsa es de frambuesa y la bolsa de almendra, ¿cómo te pareció este pastel?”, escribió el chef en su publicación.

