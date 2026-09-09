Mujeres Bienestar: ¿A quién le toca el pago de 3 mil 100 pesos del 14 al 18 de septiembre?

La entrega de los apoyos económicos del Gobierno Federal avanza en todo el país para el bimestre de septiembre-octubre de 2026. Si formas parte del programa Pensión Mujeres Bienestar, tu depósito de 3 mil 100 pesos llegará directamente a tu tarjeta de cobro según la letra de tu primer apellido.

¿A qué primeras letras del apellido les toca recibir el monto económico la semana del lunes 14 de septiembre al jueves 18 del mismo?

¿Quiénes cobran del miércoles 9 al viernes 11 de septiembre?

Estos días que quedan de la semana del 7 al 11 de septiembre también hay pagos. Antes de que acabe la semana, estos son los que van a recibir su dinero:



Miércoles 9 de septiembre: Letra G, incluye Sembrando Vida.

Letra G, incluye Sembrando Vida. Jueves 10 de septiembre: Letras H, I, J, K.

Letras H, I, J, K. Viernes 11 de septiembre: Letra L.

🔴 CALENDARIO DE PAGO



Del 1º al 25 de septiembre se realizará el depósito del bimestre septiembre - octubre de las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar pic.twitter.com/5xv31Jnju4 — Bienestar (@bienestarmx) August 31, 2026

Calendario de pagos del 14 al 18 de septiembre

Para la tercera semana del mes patrio, la entrega de los 3 mil 100 pesos se hace en los siguientes días:

Lunes 14 de septiembre: Letra M.

Letra M. Martes 15 de septiembre: Letra M.

Letra M. Jueves 17 de septiembre: Letras N, Ñ, O, el miércoles 16 no hay depósitos

Letras N, Ñ, O, el miércoles 16 Viernes 18 de septiembre: Letras P, Q.

¿Cuándo terminan los pagos del Bienestar?

La entrega de pagos correspondiente al mes patrio termina la próxima y antepenúltima semana de septiembre.

Las últimas letras, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, van a cobrar del lunes 21 al viernes 25 de septiembre, día en que finaliza oficialmente la dispersión del bimestre.

¿Qué otros programas del Bienestar reciben dinero?

Este mismo calendario aplica para los beneficiarios de los distintos apoyos sociales de la Secretaría del Bienestar, estos son:

Pensión para Adultos Mayores

Pensión Personas con Discapacidad

Programa Madres Trabajadoras

Sembrando Vida

¿Cuándo será el próximo pago del año?

Este depósito cubre el bimestre de septiembre-octubre de 2026. Por ello, el siguiente y último pago del año se va a entregar durante los primeros días del mes de noviembre correspondiente al periodo noviembre-diciembre.

Las fechas exactas de pago se dan, generalmente, por la titular de la Secretaría del Bienestar durante las mañaneras.