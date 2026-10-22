Abren registro para Pensión Bienestar de Adultos Mayores y Mujeres: Fechas, letras y requisitos

Si quieres regustrarte en la pensión de adultos mayores o mujeres que para recibir los apoyos del Gobierno Federal, ya abrieron los registros. La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que del 19 al 25 de octubre se lleva a cabo el registro en todo el país para las Pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.

Los trámites se realizan de forma presencial según la primera letra del apellido.

Estas son las fechas, horarios y qué papeles debes llevar.

💜 El registro a la #PensiónMujeresBienestar está abierto. Acude con tus documentos al módulo de tu localidad. Esta pensión es un reconocimiento a tu vida de trabajo. 🙋‍♀️



Aquí tienes todos los detalles: https://t.co/wkCMdU0K2J pic.twitter.com/NKJXu4SKMp — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 21, 2026

Módulos para la Pensión Bienestar de Adultos Mayores y Mujeres

Las autoridades informaron que la atención en las sedes de registro se brinda de lunes a domingo en un horario de 09:00 a 16:00 horas.

Las personas interesadas en ubicar el módulo que les corresponde pueden consultar la dirección exacta a través del portal oficial de la Secretaría de Bienestar.

Calendario de registro para la Pensión Bienestar

Para organizar la llegada de las personas, el trámite se realiza de acuerdo con la primera letra del primer apellido:



Jueves 22 de octubre: N, Ñ, O, P, Q, R

N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 23 de octubre: S, T, U, V, W, X, Y, Z

S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 24 y domingo 25 de octubre: Atención para todas las letras

Documentos que debes presentar para el registro de la Pensión Bienestar

Al momento de realizar la solicitud, la persona interesada debe presentar los siguientes documentos completos y legibles:



Identificación oficial vigente, INE, pasaporte, cédula, Inapam o carta de identidad.

CURP impresa recientemente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a 6 meses de luz, agua, teléfono, gas o predial.

Dos teléfonos de contacto, uno celular y uno de casa.

❤️ ¡Está abierto el registro a la #PensiónAdultosMayores! Si tienes 65 años o más, ve a tu Módulo de Bienestar para inscribirte.



Checa aquí lo que debes llevar y dónde: https://t.co/wkCMdU0K2J



⚠️ Si ya recibes la #PensiónMujeresBienestar no es necesario registrarte. pic.twitter.com/vFMuIS3fMg — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 22, 2026

¿Cuánto depositan en la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar?

En el caso de la Pensión para Adultos Mayores de 65 años en adelante, el apoyo asciende a 6 mil 400 pesos bimestrales. El programa Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a mexicanas de 60 a 64 años, entrega 3 mil 100 pesos bimestrales cobrados mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Estos apoyos sociales son un derecho y los trámites se gestionan sin costo alguno ni intermediarios.