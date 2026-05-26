¿Qué es un géiser y por qué puede ser peligroso? Así se forma este fenómeno

Habitantes de Ixtlán de los Hervores, Michoacán, detectaron el surgimiento de un géiser en el patio de una vivienda, un fenómeno que expulsa agua caliente y vapor y puede representar peligro por sus altas temperaturas. ¿Qué es y cómo se forma?

¿Qué es y cómo se forman un géiser?

Un géiser es un fenómeno natural en el que el agua subterránea, calentada por el calor interno de la Tierra, es expulsada de forma intermitente hacia la superficie en forma de chorros de agua caliente y vapor.

Se forma cuando el agua se filtra a capas profundas, se acumula en cavidades bajo presión y entra en contacto con rocas que estan muy calientes; al alcanzar altas temperaturas, la presión aumenta hasta que el agua finalmente hierve y sale disparada a través de grietas o conductos en el suelo, que terminan generando erupciones periódicas.

Este tipo de fenómenos son pocos comunes, ya que requiere condiciones muy específicas: una fuente de calor, uno puede ser el magma, mucha agua y un sistema de conductos subterráneos que permita la acumulación de presión.

Por eso, los géiseres solo se encuentran en algunas regiones del mundo con actividad volcánica. Además, su tamaño puede ser diverso y con con pequeños chorros hasta columnas de varios metros de altura, y sus intervalos pueden ir de minutos a horas o incluso días.

¿Es peligroso estar cerca de un géiser?

Un géiser sí puede ser peligroso, especialmente si las personas se acercan demasiado al fenómeno. El agua que expulsa alcanza temperaturas muy altas, cercanas o superiores al punto de ebullición, lo que puede causar quemaduras graves.

Además, las erupciones pueden ocurrir de forma repentina y con fuerza, lanzando agua y vapor a presión. El suelo alrededor también suele ser inestable y caliente, por lo que existe riesgo de hundimientos o contacto con superficies extremadamente calientes.

¿Qué pasó con el géiser que encontraron en el patio de una casa en Michoacán?

La noche del 25 de mayo, los habitantes de Ixtlán de los Hervores, en Michoacán, se llevaron una gran sorpresa tras el surgimiento de un géiser en el patio de una vivienda.

El fenómeno, que expulsó agua caliente, vapor, lodo y sedimentos a gran presión y altura, generó la evacuación de vecinos y la suspensión de clases en un preescolar cercano como medida preventiva.

De acuerdo con los vecinos, en la zona se percibía un fuerte olor a azufre, mientras que videos en redes sociales muestran la intensidad de la erupción.

Autoridades de Protección Civil acudieron al lugar para resguardar a las familias, y hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños graves.