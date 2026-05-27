¡Alerta en el mundo! Los trastornos mentales ya son la principal causa de discapacidad

La salud mental dejó de ser un tema secundario. Un nuevo estudio publicado en la revista científica The Lancet reveló que los trastornos mentales ya son la principal causa de discapacidad en el mundo y una de las enfermedades que más afectan la calidad de vida de millones de personas.

La investigación encontró que entre 1990 y 2023 los casos de trastornos mentales aumentaron 24% a nivel global, impulsados principalmente por el crecimiento de diagnósticos de ansiedad y depresión.

Actualmente, se estima que alrededor de mil 170 millones de personas viven con algún trastorno mental en el planeta.

¿Por qué aumentaron los trastornos mentales en el mundo?

El análisis forma parte del programa Global Burden of Disease y revisó información de 204 países y 21 regiones para entender cómo evolucionaron los problemas de salud mental durante las últimas décadas.

Los investigadores analizaron datos sobre prevalencia, discapacidad y afectaciones en la vida diaria de las personas. El resultado fue que los trastornos mentales ya representan cerca del 6% de toda la carga mundial de enfermedad.

Parte del incremento se relaciona con varios factores:



Más diagnósticos y detección temprana

Consecuencias emocionales tras la pandemia de covid-19

Cambios demográficos

Mayor presión social y económica

Falta de acceso a tratamientos adecuados

Además, especialistas advierten que muchas personas todavía no buscan ayuda por miedo, desinformación o estigmas relacionados con la salud mental.

On the cover this week: The new @Humanit_Health–Lancet Commission on health, conflict, and forced displacement.



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Ansiedad y depresión disparan la crisis de salud mental

El estudio señala que la ansiedad y la depresión concentran la mayor parte de los casos detectados en el mundo.

Durante el periodo analizado:

Los casos de ansiedad aumentaron más de 65%

aumentaron más de 65% Los diagnósticos de depresión

Los trastornos alimentarios subieron entre 17 y 22%

subieron entre 17 y 22% Las afecciones relacionadas con el espectro autista crecieron 21%

Los especialistas explicaron que estas enfermedades no solo afectan emocionalmente, sino también la capacidad de trabajar, estudiar, convivir y realizar actividades cotidianas.

Adolescentes y mujeres, entre los grupos más afectados

Uno de los hallazgos más preocupantes es que la mayor incidencia de trastornos mentales ocurre entre adolescentes de 15 a 19 años. Los investigadores consideran que esto evidencia la necesidad urgente de fortalecer la prevención y la atención psicológica desde edades tempranas, especialmente en escuelas y comunidades.

El informe también encontró diferencias importantes entre hombres y mujeres. Donde ellas, presentan tasas más elevadas de ansiedad y depresión, mientras que trastornos como el TDAH y algunas afecciones del neurodesarrollo son más frecuentes en hombres.

A pesar del aumento de casos, el acceso a tratamiento continúa siendo muy limitado en buena parte del mundo. El estudio señala que apenas el 9% de las personas con ansiedad o depresión recibe atención adecuada. En países de bajos ingresos, la cifra incluso cae por debajo del 5%.

Expertos alertan que muchas personas viven durante años con síntomas sin recibir diagnóstico ni apoyo profesional. También remarcan que todavía existen vacíos importantes en los sistemas de salud mental, especialmente en regiones con menos recursos.

Falta atención psicológica ante aumento de trastornos mentales|Pexels

¿Por qué este estudio preocupa a especialistas?

Los investigadores consideran que los resultados muestran una realidad cada vez más visible, los trastornos mentales forman parte de la vida cotidiana de millones de familias.

Ante este panorama, los autores del estudio pidieron reforzar políticas públicas, mejorar la prevención y ampliar el acceso a tratamientos psicológicos y psiquiátricos en todo el mundo.

También insistieron en la necesidad de detectar los problemas desde etapas tempranas para evitar que las enfermedades se agraven con el tiempo.