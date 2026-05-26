Este será el día más lluvioso de la semana en CDMX: las alcaldías más afectadas por fuertes lluvias

Debido a la aproximación de un frente frío (fuera de temporada), el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y el golfo de México, la Ciudad de México (CDMX) vivirá uno de sus días más lluviosos en esta semana; ¿qué alcaldías esperan fuertes lluvias?

¿Qué día lloverá más fuerte en la CDMX?

De acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el miércoles 27 de mayo será el día con mayores acumulados de agua. Es decir, se prevé que sea el día con las lluvias más fuertes de toda la semana.

Especialmente en la zona centro, sur y poniente de la capital, donde incluso se podrían registrar tormentas eléctricas y caída de granizo, aumentando la preocupación por deslaves e inundaciones.

De igual forma, el reporte meteorológico apunta a que este miércoles el acumulado sea de 25 a 50 milímetros en 24 horas, teniendo en mente que 1 milímetro de lluvia equivale a 1 litro de agua por cada metro cuadrado.

Esta tarde se mantendrá cielo mayormente nublado con ambiente caluroso. Se esperan #lluvias fuertes e intervalos de chubascos acompañados de actividad #eléctrica y caída de #granizo. #Vientos variables con rachas cercanas a 50 km/h.



Mañana se prevé aumento en el potencial de… pic.twitter.com/MLlYeDIqiD — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 26, 2026

Alcaldías afectadas por fuertes lluvias en CDMX

Si bien, las fuertes precipitaciones comenzaron desde la tarde de este martes 26 de mayo, se espera que el verdadero pico llegue durante la tarde del miércoles.

Las lluvias podrían iniciar cerca de las 13:00 horas y se podrían extender durante la tarde, pero con una intensidad mucho mayor especialmente en:



Álvaro Obregón

Tlalpan

Magdalena Contreras

Cuajimalpa de Morelos

Milpa Alta

Conforme avance la tarde-noche, la lluvia se desplazará hacia el norte y centro de la ciudad, alcanzando alcaldías como:



Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Cuauhtémoc

Pero el Estado de México (Edomex) tampoco se salva, sobre todo en la zona oriente, donde se podrían registrar encharcamientos severos ante las lluvias torrenciales.

¿En qué estados se esperan fuertes lluvias?

A pesar de que México ya entró a la temporada de huracanes, el clima de este miércoles no se debe a la formación de un ciclón tropical, sino a diversos sistemas meteorológicos que se encuentran sobre el territorio.

Entre ellos, canales de baja presión, ingreso de humedad del océano Pacífico y Golfo de México, además de una vaguada en altura, lo que afectará al sureste mexicano y al centro:



Puebla

Veracruz

Hidalgo

Querétaro

Oaxaca

Chiapas

Guerrero

Por su parte, las temperaturas previstas para este miércoles en la capital son:

