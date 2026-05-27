Clima en México: lluvias torrenciales y fuertes tormentas golpearán varios estados este miércoles

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) alertó a la población en su último reporte oficial por un nuevo frente de lluvias fuertes e intensas en gran parte del país ; el pronóstico del clima en México para este miércoles 27 de mayo anticipa tormentas con descargas eléctricas y caída de granizo que podrían provocar inundaciones, deslaves y encharcamientos en varios estados.

Las condiciones más severas por los diluvios se esperan en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas; además, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que estados del norte y noreste del país enfrentarán tormentas acompañadas de viento peligroso y posibles tolvaneras, mientras la onda de calor continuará afectando distintas regiones de la República Mexicana.

Estos estados tendrán las lluvias más fuertes en México

De acuerdo con CONAGUA, las lluvias más intensas podrían concentrarse este miércoles 27 de mayo en:



Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Mientras que también se esperan fuertes tormentas en:



Nuevo León

Tamaulipas

Tabasco

Estado de México

Morelos

Ciudad de México

Hidalgo

Querétaro

Guanajuato

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo; además, en algunos puntos existe riesgo de aumento en niveles de ríos y arroyos.

Los fenómenos #Meteorológicos que afectan actualmente a nuestro país consúltalos en https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/ynIcPFDWHb — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 27, 2026

Clima en CDMX y Edomex: lluvias, granizo y fuertes vientos

La CONAGUA informó que la Ciudad de México y el Estado de México tendrán ambiente cálido durante el día, pero conforme avance la tarde aumentará la nubosidad y llegarán lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la capital del país se prevén temperaturas máximas de entre 25 y 27 grados; mientras que en Toluca el ambiente será más fresco, con máximas cercanas a los 23 grados. También se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en distintas zonas del Valle de México.

Onda de calor seguirá golpeando varios estados

Aunque las lluvias dominarán gran parte del país, la onda de calor continuará afectando regiones del Pacífico y sureste mexicano.

Las temperaturas más altas podrían registrarse en:



Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

En estas entidades, el termómetro podría superar hasta los 40 grados durante la tarde; por ello, las autoridades recomendaron evitar exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado en todo el momento.