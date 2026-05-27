Maíz en peligro: esta es la plaga que se favorece del cambio climático y que amenaza la producción en México

El cambio climático está generando condiciones que favorecen la expansión de una plaga agrícola, lo que representa un riesgo creciente para la producción de maíz en México.

Investigadores de la UNAM y del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias advierten que este fenómeno podría afectar la seguridad alimentaria, incrementar pérdidas económicas y poner en riesgo el patrimonio biocultural asociado a este cultivo clave en el país.

Expansión de chinche en el maíz de México

El estudio “A threat to food security in Mexico: Climate-driven expansion of maize devastating pest and its economic impact” analiza el caso de la chinche Blissus leucopterus, cuya presencia ha aumentado en cultivos de maíz.

De acuerdo con los especialistas, las condiciones climáticas actuales y futuras podrían ampliar las zonas favorables para esta plaga del 12% del territorio nacional a entre 15% y 16% hacia mediados de siglo.

En estados como Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, la plaga puede completar ciclos en apenas 15 días, lo que dificulta su control. También existe riesgo de expansión hacia Sinaloa, uno de los principales productores de maíz del país.

#ExpertosUNAM e investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias advierten que el cambio climático podría favorecer la expansión de ‘Blissus leucopterus’, una plaga que amenaza al maíz y la seguridad alimentaria > https://t.co/coKrYh22t6 pic.twitter.com/RpoAofzXvq — UNAM (@UNAM_MX) May 26, 2026

Impacto económico por plaga en el maíz

Las afectaciones económicas podrían ser significativas. El estudio estima pérdidas cercanas a 600 millones de dólares para 2030 y superiores a mil 200 millones de dólares hacia 2070 en escenarios de alto riesgo.

Estas pérdidas serían comparables a las provocadas por desastres de gran magnitud y afectarían principalmente a pequeños productores.

El maíz es un cultivo clave en la dieta mexicana y base de productos como la tortilla. Además, México es centro de origen del maíz, con 59 razas nativas.

La expansión de esta plaga no solo afectaría la producción, sino también la diversidad genética y los sistemas agrícolas tradicionales.

El avance de la plaga podría provocar abandono de tierras, migración rural y mayor uso de pesticidas. Este último factor implica riesgos para la salud, como intoxicaciones y problemas respiratorios, tanto en productores como en consumidores.