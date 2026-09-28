Calor extremo en México este inicio de semana: Fenómeno meteorológico dejará más de 35 °C en 20 estados hoy lunes

El calor piensa irse todavía de la República Mexicana, pues este inicio de semana se esperan altas temperaturas. Una fenómeno meteorológico mantendrá el ambiente caluroso en más de 20 estados de México; el termómetro llegará hasta los 40 grados Celsius.

Esta es la lista de entidades donde habrá calor extremo durante este lunes 28 de septiembre.

Calor de 35 a 40 grados en México

El bochorno se sentirá con fuerza a lo largo de la franja de las costas del Océano Pacífico, todo a pesar del huracán "Polo" y la tormenta tropical "Rachel".

El pronóstico oficial dice que habrá temperaturas de 35 a 40 °C en el suroeste de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el oeste de Chiapas.

Calor en el norte y noreste de México

Las condiciones de calor extremo también abarcarán el norte del país. Se esperan temperaturas máximas, también de entre 35 y 40° Celsius en regiones de Chihuahua, noreste y suroeste, Durango, Coahuila, el este de Nuevo León, el oeste de Tamaulipas y San Luis Potosí.

Temperaturas calurosas en el centro y oriente

En zonas del centro y oriente de la República Mexicana, el sol va a pegar con fuerza durante la tarde de este inicio de semana.

Las temperaturas máximas estarán entre los 35 y 40 °C en el norte de Querétaro, el norte de Hidalgo, Morelos, así como en el norte y suroeste de Puebla y el estado de Veracruz.

Bochorno en Tabasco y la Península de Yucatán

El ambiente caluroso y las temperaturas altas se van a extender con gran intensidad hacia la zona del sureste de México.

Se prevén de 35 a 40 °C en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde la humedad aumentará la sensación térmica en la franja costera.

Estados con temperaturas de 30 a 35 grados

En una menor escala, pero con ambiente cálido durante la tarde, el termómetro alcanzará entre 30 y 35 °C en el norte y sur de Zacatecas, el oeste de Aguascalientes y el noreste de Guanajuato.