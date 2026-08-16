Olvidó que su nieto estaba en el auto: bebé muere tras pasar ocho horas bajo altas temperaturas

Una doctora de Kentucky, Estados Unidos, olvidó que llevaba a su nieto en su auto cuando se dirigía a trabajar y dejó al bebé dentro del vehículo durante aproximadamente ocho horas con altas temperaturas. El pequeño murió, así lo dio a conocer la policía de Madisonville.

Abuela olvida a su nieto en un carro

De acuerdo con las autoridades, la mujer recogió al bebé por la mañana con la intención de llevarlo a la guardería. Sin embargo, al llegar a su trabajo, en la clínica Owensboro Health Multi-Care, alrededor de las 8:00 horas, olvidó que el menor permanecía en el automóvil.

La situación fue descubierta horas después, cuando el padre del bebé intentó recogerlo de la guardería y se percató de que su pequeño no estaba ahí.

El hombre llamó a su esposa, quien posteriormente se comunicó con la abuela para preguntarle por su hijo.

Según la policía, la doctora salió de su lugar de trabajo y encontró al bebé todavía dentro del vehículo alrededor de las 16:00 horas.

Tras realizar una llamada al 911, los servicios de emergencia acudieron al sitio e intentaron reanimar al pequeño, pero el bebé perdió la vida.

Como parte de los procedimientos habituales, las autoridades realizaron un análisis de sangre a la abuela. La policía señaló que no sospechaba que la mujer estuviera bajo los efectos del alcohol.

El caso continúa bajo investigación y será presentado ante un jurado una vez que la policía concluya las indagatorias. Hasta el momento no se han presentado cargos.

Un bebé muere dentro de un carro; reportan ola de calor en España

A principios de agosto, un bebé de 20 meses falleció en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, España por sufrir un golpe de calor al quedar atrapado en un vehículo en la isla de Fuerteventura.

De acuerdo con confirmaciones del Gobierno de Canarias a través de la Consejería canaria de Sanidad, el menor ingresó inicialmente de emergencia en el Hospital General de Fuerteventura antes de ser trasladado en helicóptero a la isla vecina, donde los equipos médicos confirmaron su muerte.

El bebé estuvo expuesto a temperaturas extremas dentro del automóvil tras un descuido de su padre.