Cámara de Diputados dedicará año 2023 a Francisco Villa

Sin discusión, la Cámara de Diputados aprobó declarar el 2023 como el año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo.

Esta fue una iniciativa que este mismo jueves envió el presidente López Obrador a la San Lázaro y a la que se le dispensaron los trámites y se votó de manera inmediata por los diputados sin contratiempos.

La declaratoria “2023 año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo” fue aprobada por 422 votos a favor, 13 en contra y 49 abstenciones.

Movimiento Ciudadano votó en abstención por considerar que el Ejecutivo está usando a la Cámara de Diputados como una ventanilla de trámites ya que la propuesta la había presentado con anterioridad por otro legislador y no fue tomada en cuenta hasta que el Presidente de la República se le ocurrió enviarla.

El dictamen se turnó al Senado para su validación.