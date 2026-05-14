“Que no se escondan”: Kenia López Rabadán exige que políticos de Sinaloa señalados por EU “den la cara”

Las acusaciones difundidas desde Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa siguen provocando reacciones en la política mexicana. Ahora fue Kenia López Rabadán quien pidió públicamente que los señalados respondan ante la ciudadanía y dejen de mantenerse ocultos.

Kenia López Rabadán acusa “silencio cómplice” de políticos señalados por EU

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aseguró que el silencio de los involucrados únicamente aumenta las sospechas alrededor del caso, especialmente porque varios de ellos no han reaparecido públicamente desde que se conocieron las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Entre los casos que más han llamado la atención se encuentra el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de quien no se conoce públicamente su ubicación actual.

“Hago un llamado para que los políticos de Sinaloa vinculados con el narcotráfico le den la cara al pueblo de México. Que no se escondan, ni guarden un silencio cómplice”, expresó la legisladora panista.

La diputada sostuvo además que la ciudadanía merece explicaciones claras sobre los señalamientos dados a conocer desde Nueva York y consideró que la ausencia pública de los involucrados daña la vida política del país.

Las acusaciones de EU que sacudieron a Sinaloa

El escándalo surgió luego de que se revelaran acusaciones presentadas ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. La información se hizo pública en México el pasado 29 de abril y desde entonces ha provocado tensión política tanto en Sinaloa como a nivel federal.

Dentro de los nombres mencionados aparecen funcionarios en activo, políticos con licencia y exmandos relacionados con seguridad pública y procuración de justicia en Sinaloa.

Entre ellos se encuentra el senador Enrique Inzunza Cázarez, además de Rocha Moya, el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

También fueron incluidos exfuncionarios como Enrique Díaz Vega, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán.

Hago un llamado para que los políticos de Sinaloa vinculados con el narcotráfico le den la cara al pueblo de México. Que no se escondan, ni guarden un silencio cómplice.



Nada le ayuda a la vida pública de México que permanezcan escondidos porque cada día que lo hacen, parecen… — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) May 14, 2026

PAN pide desaparecer poderes en Sinaloa

En paralelo a las acusaciones, el Partido Acción Nacional formalizó una solicitud para que desaparezcan los poderes en Sinaloa, argumentando una crisis institucional y de seguridad.

La petición fue presentada durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 13 de mayo.

El dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, afirmó que la medida busca proteger a las familias sinaloenses ante lo que calificó como una presunta asociación entre autoridades estatales y el crimen organizado.

A su vez, Ricardo Anaya Cortés solicitó abrir un periodo extraordinario en el Senado para discutir el tema y advirtió que los supuestos vínculos señalados alcanzarían no solo al Poder Ejecutivo estatal, sino también a otras instituciones de gobierno.