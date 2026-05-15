Víctor Rodríguez deja Pemex en medio de crisis financiera y escándalo por derrame en el Golfo de México

Víctor Rodríguez dejará la dirección de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en medio de de los momentos más complicados para la petrolera. Su gestión, que apenas alcanzó año y medio, quedó marcada por pérdidas millonarias, accidentes operativos y una producción de crudo que nunca logró acercarse a las metas planteadas por el gobierno federal.

Su salida ocurre apenas meses después del derrame de crudo en el Golfo de México, un episodio que volvió a exhibir los problemas operativos de la petrolera y que se sumó a una cadena de incidentes en refinerías e instalaciones estratégicas de Pemex.

🚨 Cambio en Pemex



Víctor Rodríguez deja Petroleos Mexicanos



Se va tras el escándalo del derrame en el Golfo de México y la crisis económica en la petrolerapic.twitter.com/MXLThL1hve — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 15, 2026

La crisis financiera de Pemex se agravó durante la gestión de Víctor Rodríguez

Pero el problema no quedó únicamente en lo ambiental o en lo operativo. La situación financiera de la empresa terminó por convertirse en una de las principales preocupaciones para el gobierno federal y para los mercados internacionales.

A finales de abril, Pemex reportó pérdidas por 45 mil 993 millones de pesos durante el primer trimestre del año. La propia empresa atribuyó el resultado a menores ventas, deterioro de activos, pérdidas cambiarias y mayores costos financieros, reflejando el complicado panorama que arrastra la petrolera.

Durante la gestión de Rodríguez Padilla, además, la producción promedio se mantuvo alrededor de 1.6 millones de barriles diarios, lejos de la meta de 1.8 millones que impulsaba la actual administración federal.

¿Quién es Víctor Rodríguez Padilla?

Víctor Rodríguez Padilla llegó a la dirección de Petróleos Mexicanos con un perfil más académico que operativo. Es físico y maestro en Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de doctor en Economía de la Energía por la Universidad de Grenoble, en Francia.

Su trayectoria estuvo ligada principalmente a la investigación y al análisis energético. También realizó estudios posdoctorales en instituciones de Francia y Canadá, especializándose en economía y política energética.

Rodríguez Padilla fue profesor invitado en universidades e institutos internacionales, entre ellos la Universidad de California en San Diego y el Instituto de las Américas, además de participar en proyectos académicos en Bolivia y Colombia.

A lo largo de su carrera recibió reconocimientos como el Premio Nacional de Investigación Económica Jesús Silva Herzog y la medalla Gabino Barreda de la UNAM, distinciones que consolidaron su perfil dentro del ámbito universitario y técnico.

Sin embargo, su paso por Pemex terminó enfrentándose a una realidad mucho más compleja que la discusión académica. Derrames, explosiones, pérdidas multimillonarias y una producción petrolera por debajo de las metas terminaron marcando una administración que nunca logró estabilizar a la empresa productiva del Estado.