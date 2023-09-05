Diputados aprueban reforma en la Constitución para evitar doble Congreso

¡Histórico! Durante la sesión del martes 5 de septiembre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el artículo 65 de la Constitución.

Con esto buscan evitar que exista un doble Congreso el próximo año; la aprobación se dio con 444 votos a favor y una abstención y fue celebrado por la mayor parte de los presentes, quienes informaron que el proyecto fue turnado al Senado de la República para su debate y votación.

#ÚltimaHora Con 444 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, el Pleno aprueba el dictamen que reforma el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política, en materia de periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. pic.twitter.com/mrU9pLAODD — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 5, 2023

¿Qué dice el actual artículo 65 de la Constitución Política?

La Constitución Política establece que el Congreso se reunirá a partir del primero de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias; sin embargo, la excepción se da cuando el presidente de México inicie su encargo, en ese caso se reunirán el primer día de agosto y el primer día de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

En ambos Períodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.

¿Qué cambia en el artículo 65 de la Constitución Política?

¡Atención! La modificación establece las fechas en la que los actuales senadores y diputados federales dejarán el cargo, será hasta el 31 de agosto del próximo año.

Tras avalarse la reforma en la Cámara Baja, los diputados de la Legislatura iniciarán el periodo el 1 de septiembre de 2024 y lo dejarán el 31 de agosto de 2027; para el caso de los senadores, estos lo comenzarán el 1 de septiembre del siguiente año y concluirá el 31 de agosto de 2030.

¿Qué es una reforma constitucional?

La Secretaría de Gobernación establece que una reforma constitucional es la actividad normativa que busca modificar parcial o totalmente una constitución por medio de órganos especiales y procedimientos definidos en la ley.