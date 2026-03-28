¿Contingencia el fin de semana? Así aplica el Hoy No Circula el sábado

Con el inicio de las vacaciones, muchos planean salir a pasear o visitar a la familia, pero antes de arrancar el motor es clave revisar cómo aplica el Hoy No Circula este sábado 28 de marzo de 2026.

Dependiendo del holograma y el último dígito de las placas, algunos vehículos deberán quedarse en casa. Aquí te contamos quiénes descansan y de cuánto son las multas para que evites contratiempos en tus planes de fin de semana.

En el cuarto sábado, debes revisar bien el calendario de circulación, ya que no todos pueden salir a las calles de la CDMX y el Edomex.



Vehículos con holograma 1, terminación de placa 0, 2, 4, 6 y 8

Vehículos con holograma 2, que no circulan ningún sábado.

El programa Hoy No Circula del sábado 17 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación NON. |Sitio oficial Sedema

¿Qué vehículos no pueden circular durante la primera fase de contingencia?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis cuando se llega a activar la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, hay varios hologramas y placas que no pueden circular.

De acuerdo con las medidas vigentes, en un horario de 5:00 a 22:00 horas no pueden circular los vehículos con holograma 0 y 00 con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8, así como los automóviles con holograma 1 cuya placa termine en 2, 4, 6, 7, 8 y 0.

Además, los vehículos con holograma 2, permisos provisionales, autos sin placas, antiguos, de demostración, con pase turístico y placas foráneas también deberán suspender su circulación.

En el caso de los taxis, las restricciones aplican para unidades con hologramas 00, 0, 1 y 2, los cuales dejarán de operar entre las 10:00 y 22:00 horas.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

La multa ronda entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a más de 3 mil pesos, además de que tu vehículo puede ser llevado al corralón, lo que suma otros cientos de pesos más.

La medida forma parte de una estrategia ambiental para disminuir contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.