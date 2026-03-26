¿Negocios del “Bienestar”? Investigan al cuñado de AMLO por nexos con red de lavado en EU

Entre enero y abril de 2021, Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de Beatriz Gutiérrez Müller y cuñado de AMLO, registró las empresas Envíos del Bienestar S.A. de C.V. y Pagos del Bienestar S.A. de C.V. Estas razones sociales, dedicadas a la intermediación financiera y envío de remesas, no solo llaman la atención por el uso de la nomenclatura "Bienestar" (insignia del gobierno de Morena), sino por la identidad de sus accionistas.

De acuerdo con una investigación publicada por El Universal, Gutiérrez Müller se asoció con Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland. Ambos nombres coinciden plenamente con ciudadanos procesados en Estados Unidos por una operación masiva de lavado de dinero.

El esquema de lavado en Estados Unidos con socios de Gutiérrez Müller:

Los socios de Gutiérrez Müller en México fueron acusados por el Departamento de Justicia estadounidense de lavar más de 46 millones de dólares a través del fraude a fondos estatales de compensación por desempleo y ayudas por la COVID-19.

Además, son señalados de simular la venta de equipo de protección personal (mascarillas) y que triangulaban fondos hacia China a través de empresas en Colorado y California. Ambos reconocieron su culpabilidad entre enero y noviembre de 2025 y esperan sentencia para mayo de 2026.

📌 Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del expresidente AMLO, registró empresas de servicios financieros llamadas “Envíos del Bienestar” y “Pagos del Bienestar”.



🏗️ También fundó una empresa de materiales de construcción junto a un alcalde morenista en Tapalpa, lugar de la… pic.twitter.com/yqe5KjAnx7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

Los otros socios: De la Inteligencia Financiera a la Procuraduría

La conformación de estas empresas no fue improvisada. Gutiérrez Müller se rodeó de perfiles con alto conocimiento técnico en fiscalización y gobierno, según informa la investigación:



Alejandro Medina Custodio: Titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Tabasco. Héctor de la Paz Cázares: Exdirector en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales de la extinta PGR (encargado en 2016 de investigar la red de Javier Duarte). Antonio Ayala Ayub: Contador público.

Mientras estas figuras formaban parte de las empresas en México, Grijalva y Cleland fundaban en California una "empresa espejo" llamada Pagos del Bienestar INC, dedicada también al envío de remesas, utilizando las mismas direcciones vinculadas a la investigación de lavado en el Valle de San Fernando.

La conexión Tapalpa: Negocios con alcaldes morenistas

La actividad empresarial de Gutiérrez Müller también se extiende al sector de la construcción. En 2020, registró la empresa Quartz Team International México en sociedad con Antonio Morales Díaz, actual alcalde de Tapalpa, Jalisco.

Tapalpa es un municipio que ha estado bajo el foco de seguridad nacional por ser zona de refugio de líderes criminales. Morales Díaz, quien cumple su segundo periodo como alcalde, afirmó que estas empresas fueron "de papel" y que el negocio de extracción de cuarzo nunca despegó, quedando activas solo en el registro con problemas contables.

🔍Una investigación de El Universal reveló que el cuñado de AMLO fundó sociedades financieras en 2021 con personajes que admitieron operaciones ilícitas ante el Departamento de Justicia de #EEUU 🇺🇸 pic.twitter.com/VFlBdX36yA — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 26, 2026

Gestión de fondos en Tamazula: ¿Tráfico de influencias con el alcalde Álvarez Chávez?

Una de las denuncias más documentadas proviene de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), centrada en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.

Cronología de una gestión "vía rápida":

Diciembre 2018: A solo tres semanas de iniciado el sexenio de López Obrador, el municipio obtuvo un refinanciamiento y crédito por 25 millones de pesos ante Banobras.

A solo tres semanas de iniciado el sexenio de López Obrador, el municipio obtuvo un refinanciamiento y crédito por ante Banobras. El Agradecimiento: En septiembre de 2019, el entonces alcalde Francisco Javier Álvarez Chávez agradeció públicamente a Gutiérrez Müller: "Valoro mucho que me hayas acompañado a Hacienda federal para lograr esos 25 millones" .

En septiembre de 2019, el entonces alcalde agradeció públicamente a Gutiérrez Müller: . La Contradicción: Tras el escrutinio de MCCI, el alcalde cambió su versión, alegando que el cuñado del presidente "solo lo acompañó a México" pero no entró a las oficinas, usando el memorándum presidencial contra el nepotismo como escudo para evitar más preguntas.

Resumen de sociedades de Rodrigo Gutiérrez Müller

Empresa Socio Clave Giro Estatus / Observación Pagos del Bienestar Carlos Alberto Grijalva Financiero Socio enfrenta sentencia por lavado en EE. UU. Envíos del Bienestar Brian Ronald Cleland Remesas Coincide con esquema de fraude COVID en EE. UU. Quartz Team Int. Antonio Morales Díaz Construcción Socio es Alcalde morenista de Tapalpa. Quartz Stone Antonio Morales Díaz Materiales Empresa registrada en León, Guanajuato.

Esta red de conexiones muestra cómo un particular, por su cercanía familiar con el Gobierno de AMLO, logró tejer alianzas con funcionarios de inteligencia, alcaldes en funciones y personajes hoy convictos en el extranjero, operando bajo marcas que emulaban la identidad de los programas sociales estrella de la administración federal.

