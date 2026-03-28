Se registran más de 500 aspirantes para tres vacantes del Consejo General del INE
Un comité se encargará de calificar y seleccionar a los candidatos con mejor perfil, preparación y experiencia para las vacantes del Consejo General del INE.
Más de 500 hombres y mujeres se registraron como aspirantes a competir por las tres vacantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que se renovaran a partir del 4 de abril, pero la Cámara de Diputados prevé su designación hasta el 22 de abril.
Con 408 votos a favor y 35 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria pública para el registro de aspirantes a ocupar tres cargos de consejeros electorales por un periodo de nueve años.
Integran comité que seleccionará a candidatos
De manera paralela, quedó integrado el Comité Técnico de Evaluación que se encargará de calificar y seleccionar a los candidatos con mejor perfil, preparación y experiencia.
El Comité está integrado por cinco personas: dos propuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y tres por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.
- CNDH
Irma Ramírez Cruz
Miriam Rodríguez Armenta
- Jucopo
Marcela Elena Fernández Domínguez
Rubén Jesús Lara Patrón
Selene Cruz Alcalá