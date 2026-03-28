Se registran más de 500 aspirantes para tres vacantes del Consejo General del INE

Más de 500 hombres y mujeres se registraron como aspirantes a competir por las tres vacantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que se renovaran a partir del 4 de abril, pero la Cámara de Diputados prevé su designación hasta el 22 de abril.

Con 408 votos a favor y 35 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria pública para el registro de aspirantes a ocupar tres cargos de consejeros electorales por un periodo de nueve años.

Integran comité que seleccionará a candidatos

De manera paralela, quedó integrado el Comité Técnico de Evaluación que se encargará de calificar y seleccionar a los candidatos con mejor perfil, preparación y experiencia.

El Comité está integrado por cinco personas: dos propuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y tres por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.



CNDH

Irma Ramírez Cruz

Miriam Rodríguez Armenta



Jucopo

Marcela Elena Fernández Domínguez

Rubén Jesús Lara Patrón

Selene Cruz Alcalá