Se van con advertencia: consejeros del INE dejan el cargo entre presiones y acusaciones de “autoritarismo”

El cierre de ciclo no llegó en silencio. Más bien, se sintió como un eco incómodo dentro del propio Instituto Nacional Electoral (INE): tres voces que durante casi una década formaron parte de decisiones clave se despiden, pero no sin antes lanzar una alerta directa sobre el clima político que rodea al árbitro electoral en México.

Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera concluyen su gestión como consejeros en medio de un contexto que ellos mismos describen como adverso. No sólo dejan sus cargos; lo hacen bajo la sombra de procedimientos administrativos que consideran injustificados y con un mensaje claro: la autonomía del INE está bajo presión.

🗳️ Se despiden tres consejerías del @INE



Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera concluyen su gestión tras 9 años y advierten sobre presiones y riesgos de autoritarismo desde el poder.



Piden al #INE resistir el asedio contra su autonomía. Enfrentan procesos administrativos… pic.twitter.com/dMVk8ZBRER — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 27, 2026

Una despedida en el INE marcada por la polémica

Lejos de discursos protocolarios, la salida de los tres consejeros estuvo cargada de críticas. Jaime Rivera fue contundente al señalar que el proceso administrativo en su contra no debió siquiera existir. A su juicio, el Órgano Interno de Control (OIC) excedió sus funciones al intervenir en decisiones que corresponden exclusivamente al ámbito electoral.

El consejero subrayó que una de las bases constitucionales del INE es precisamente la protección de sus integrantes frente a represalias por sus decisiones colegiadas. Es decir, ni el sentido de su voto ni las resoluciones tomadas en conjunto deberían ser objeto de sanción.

Rivera advirtió que este tipo de acciones no sólo afectan a quienes hoy enfrentan el procedimiento, sino que envían un mensaje preocupante a quienes permanecen o llegarán al instituto: decidir podría tener costos políticos.

“Hay un trasfondo político”: Zavala sobre autonomía del INE

En la misma línea, Claudia Zavala no ocultó su inconformidad. Calificó el procedimiento como infundado, arbitrario y con tintes de venganza. Para ella, el caso refleja una presión política directa sobre la autonomía del INE.

Más allá de su salida, Zavala dejó claro que continuará participando en la vida pública desde otros espacios, con la convicción de seguir impulsando el fortalecimiento democrático del país. Su mensaje final no fue de cierre, sino de continuidad en otra trinchera.

Decisiones que siguen pasando factura

Por su parte, Dania Ravel puso sobre la mesa el origen del conflicto: la decisión de aplazar la consulta de Revocación de Mandato en 2022. Una determinación que, según explicó, se tomó en un contexto extraordinario, pero cuyas consecuencias siguen vigentes.

Hoy, esa resolución sigue siendo el eje de los procedimientos administrativos que enfrentan, incluso cuando están a punto de dejar el cargo.

Tras nueve años de gestión, el ciclo de estos tres consejeros llega a su fin. En abril, serán designados sus reemplazos, quienes asumirán funciones en un entorno que, según las advertencias de sus antecesores, no está exento de tensiones.

El mensaje final no fue sólo de despedida. Fue, sobre todo, un llamado: resistir el asedio, defender la autonomía y no ceder ante presiones externas. Porque, en palabras de quienes se van, lo que está en juego no es sólo un cargo, sino la independencia del árbitro electoral.