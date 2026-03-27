Mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy viernes 27 de marzo; Informe sobre personas desaparecidas
Sigue el minuto a minuto de la mañanera de este viernes 27 de marzo. La presidenta Claudia Sheinbaum cierra la semana con anuncios relevantes para el país.
Este viernes 27 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la "Mañanera del Pueblo" para realizar un balance de los acuerdos alcanzados durante la semana. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total para que cierres la semana bien informado. Podría ser cuestionada sobre la decisión del gobierno de Argentina que declara como "organización terrorista" al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Mañanera Sheinbaum hoy 27 de marzo: Resumen y anuncios en vivo
Embarcaciones perdidas con ayuda humanitaria a Cuba
La presidenta Sheinbaum confirmó que la secretaria de Marina ya trabaja en la búsqueda de dos pequeñas embarcaciones que salieron de las costas mexicanas y que llevaban ayuda humanitaria a Cuba. La presidenta confirmó que en un momento he dado, se perdió contacto con estas embarcaciones, así que actualmente no se conoce su localización.
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein confirmó que la secretaria de #Marina ya trabaja en la búsqueda de dos pequeñas embarcaciones que salieron de las costas mexicanas y que llevaban ayuda humanitaria a #Cubahttps://t.co/4mKlIYM6eD pic.twitter.com/S7L5wMCFKH— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 27, 2026
"El barco de la secretaría de marina llegó ya hoy en la mañana, y hay dos pequeñas embarcaciones que se sigue en su búsqueda….. Se sigue en búsqueda, hay un barco de marina que dio seguimiento, es un barco y que salió que ya llegó de una brigada de internacional y otros dos pequeños . Ese mismo. Barco estaba dando seguimiento, tuve contacto con ellos y después de unas horas ya no tuvo contacto con ellos e inició un proceso de búsqueda. Entonces siguen en la búsqueda de estas dos pequeñas embarcaciones".
Caso Rancho Izaguirre
La presidenta Sheinbaum confirmó que, en el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, si se confirmó el reclutamiento forzado de jóvenes, esto gracias a las investigaciones realizadas hasta la fecha .
"Ahí cuando se detiene un presunto delincuente que hacía reclutamiento de jóvenes y se trabaja con víctimas que estuvieron en este lugar viene mucha información particularmente de este grupo delictivo) y con eso tanto la policía como la secretaría de Seguridad Pública como las fiscalías, pues tienen mucho más información y pueden encontrar a las personas o tener a las personas que están vinculadas con una situación como esta".
Sobre seguridad para turistas en Mundial 2026
La presidenta aseguró que existen las condiciones suficientes de seguridad para que todos los visitantes internacionales y los nacionales que vengan al Mundial de la FIFA 2026, se desplacen por el país sin temor.
"Pueden venir de manera segura país (...). En particular tenemos una serie de acciones especiales de protección al turista en general a nuestro país".
Sobre derrame de petróleo en Golfo de México
La presidenta Sheinbaum dijo que ya trabajan todas las dependencias federales, como Pemex, Secretaría de Energía, Marina, entre otras, para realizar la limpieza de los derrames petroleros registrados en el Golfo de México en la última semana, así como el trabajo para resarcir los daños ecológicos y económicos a los habitantes y pescadores de las zonas afectadas.
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein dijo que ya trabajan todas las dependencias federales, como #Pemex y #Marina para realizar la limpieza de los derrames petroleros registrados en el Golfo de Méxicohttps://t.co/4mKlIYM6eD pic.twitter.com/4WE8eluCcZ— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 27, 2026
"Ambos casos tenemos que investigarlos a fondo. Entonces en este proceso hay instrumento de investigación muy profunda de todo el cantar él y al mismo tiempo, un proceso de contención para que la fuga natural de esta zona puede ser contenida y no llegué a la playa, en este momento a las playas están limpias porque se limpiaron eso es muy importante, no es porque naturalmente se limpió de forma natural la playa, sino porque un proceso de limpieza y se trabaja con los pescadores y las personas afectadas para empezar a tener, a generar una condición de resarcimiento del daño", dijo.
Informe de personas desaparecidas
Comienza la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum, quien menciona que se realizará un informe detallado sobre las personas desaparecidas en el país.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.