Mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy viernes 27 de marzo; Informe sobre personas desaparecidas

La presidenta Sheinbaum confirmó que la secretaria de Marina ya trabaja en la búsqueda de dos pequeñas embarcaciones que salieron de las costas mexicanas y que llevaban ayuda humanitaria a Cuba. La presidenta confirmó que en un momento he dado, se perdió contacto con estas embarcaciones, así que actualmente no se conoce su localización.

#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein confirmó que la secretaria de #Marina ya trabaja en la búsqueda de dos pequeñas embarcaciones que salieron de las costas mexicanas y que llevaban ayuda humanitaria a #Cubahttps://t.co/4mKlIYM6eD pic.twitter.com/S7L5wMCFKH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 27, 2026

"El barco de la secretaría de marina llegó ya hoy en la mañana, y hay dos pequeñas embarcaciones que se sigue en su búsqueda….. Se sigue en búsqueda, hay un barco de marina que dio seguimiento, es un barco y que salió que ya llegó de una brigada de internacional y otros dos pequeños . Ese mismo. Barco estaba dando seguimiento, tuve contacto con ellos y después de unas horas ya no tuvo contacto con ellos e inició un proceso de búsqueda. Entonces siguen en la búsqueda de estas dos pequeñas embarcaciones".