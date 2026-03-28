¿Error de dedo en el Plan B? Detectan revocación de mandato en minuta del Senado

La recepción de la minuta del llamado "Plan B" de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados no estuvo exenta de polémica y es que la presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, Kenia López Rabadán, denunció públicamente una inconsistencia crítica en el documento enviado por el Senado de la República.

Se trata de un error en el título del proyecto de decreto que incluye ni más ni menos que la revocación de mandato, un tema que, por ley y acuerdo político, no debería formar parte de la discusión actual.

Error en la carátula que enciende las alarmas

De acuerdo con la legisladora, la carátula del documento recibido presenta un "error" sustancial en su denominación.

Mientras que el cuerpo del dictamen debe centrarse en la reestructuración administrativa y la reducción de privilegios en el sistema electoral, el rubro del proyecto menciona explícitamente la revocación de mandato.

Ante ello, López Rabadán fue enfática al señalar que este concepto no tiene lugar en la minuta final, calificándolo como un descuido administrativo que debe ser aclarado para evitar confusiones legales o interpretaciones erróneas durante el proceso legislativo.

"Es fundamental que el documento que se discuta en este pleno sea fiel a lo que se aprobó en la Cámara de origen. La revocación de mandato no es, ni será, parte de esta discusión", puntualizó la legisladora panista.

La aclaración de la legisladora busca frenar cualquier intento de reintroducir una figura que ya fue ampliamente debatida y, finalmente, descartada desde el Senado.

Al ser la revocación de mandato un tema que ya quedó fuera del consenso legislativo, su aparición en el título de la minuta recibida en San Lázaro representa una irregularidad técnica.

La presidenta de la Mesa Directiva aseguró que la Cámara de Diputados mantendrá el rigor institucional y se limitará a discutir los puntos validados, garantizando que el proceso legislativo no se vea contaminado por "errores" de transcripción o de integración de expedientes.