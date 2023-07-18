Esconden cámaras en el bosque y descubren el hábitat de al menos 15 especies de animales protegidas

Las imágenes captadas por cámaras infrarrojas, que fueron colocadas por científicos chinos, han demostrado que la montaña nevada de Yulong, también conocida como la Montaña Nevada Dragón de Jade es el hábitat de al menos 15 especies animales nacionales protegidas clave.

"Desde el comienzo del monitoreo de la vida silvestre en 2016, hemos detectado 15 tipos de animales silvestres protegidos clave a nivel nacional, incluida la perdiz monal de Szechenyi protegida de primera clase y especies protegidas de segunda clase como el oso negro asiático y la macaca", resaltó Jin Xuewu, empleado del Comité de Gestión de la montaña nevada de Yulong.

cámara montaña nevada de Yulong|CCTV

¿Qué han captado estas cámaras?

Para monitorear la vida silvestre en la zona, las autoridades locales instalaron 80 cámaras infrarrojas de detección automática en montaña nevada de Yulong, ubicada en la provincide de Yunnan y es la montaña nevada ubicada más al sur de China.

Grabaron conductas de varias aves, las cuales, expertos identificaron como perdiz monal de Szechenyi, así como el faisán koklas, que fueron filmados cuando deambulaban por el bosque en busca de comida.

También fueron capturadas por las cámaras infrarrojas muchas otras especies raras como: el gato leopardo, también conocido como gato de Bengala y la marta de garganta amarilla.

Material de gran valor para que los investigadores, con el cual pueden estudiar la composición de especies animales, el tamaño y la distribución de sus poblaciones en la reserva natural.

cámara|CCTV

¿Quiénes protegen esta reserva natural?

"Desde que comenzamos nuestra misión en la montaña nevada de Yulong hace 12 años, la brigada de bomberos forestales de Lijiang ha estado protegiendo los recursos ecológicos aquí", comentó Zeng Jun.

Han pasado más de 11 años y concientizar por la protección de medio ambiente, sí ha traído resultados óptimos, "esta vez, en cooperación con la oficina de administración y protección, llevamos a cabo patrullas equipadas contra el uso ilegal del fuego, así como la revisión de las cámaras infrarrojas de detección automática", dijo Zun.

La montaña se ubica dentro de una reserva natural que ha conservado su terreno y clima favorables, lo que ayuda a nutrir una rica variedad de plantas en sus 960 kilómetros cuadrados de bosques.