¿Se van de México para siempre? Anuncian cambios en monedas de 10 pesos para 2026; cómo serán

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció nuevos cambios en las monedas de 10 pesos mexicanos para 2026, esto con el objetivo de optimizar su fabricación y reforzar la seguridad, pero ¿cómo serán los nuevos ejemplares y qué pasará con las monedas actuales?

"Estas piezas seguirán reflejando la historia de México", explicaron en un comunicado en redes sociales.

¿Cómo serán las nuevas monedas de 10 pesos mexicanos?

Las nuevas monedas de 10 pesos mexicanos tendrán una mayor seguridad para evitar la falsificación , además de incorporar elementos tecnológicos más complejos, pero ¿cómo serán para 2026?

Hasta el momento no se ha revelado si habrá algún nuevo diseño para las monedas de 10 pesos. Sin embargo, el Diario Oficial de la Federación (DOF) reveló que habrá cambios en los materiales de este ejemplar:



Plata sterling

Alpaca plateada

Acero recubierto de níquel

Mientras que el anillo periférico será de bronce-aluminio o de acero recubierto de bronce.

Hacienda confirmó que en las próximas semanas se estarán publicando más detalles sobre la nueva moneda de 10 pesos 2026.

¿Qué pasará con la moneda de 10 pesos en México?

¿Nos dice adiós? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no especifico que las antiguas monedas de 10 pesos saldrán del mercado, por lo que aún pueden utilizarse de forma normal. El valor de la moneda NO cambiará.

Los cambios de la moneda se enfocan únicamente al proceso de fabricación y los materiales, no se menciona nada sobre un nuevo diseño.

¿Cuándo dejan de circular las monedas en México?

La duración de una moneda en circulación, puede variar dependiendo de la vida útil que tenga, por lo que cada billete o moneda tiene un periodo de circulación antes de ser remplazada o retirada por Banxico.

Al retirar de circulación una moneda, es importante aclarar que esta NO pierde su valor de manera inmediata, por lo que puede seguir utilizándose para realizar compras en cualquier establecimiento.

Según, Banxico , la destrucción de una moneda ocurre en dos casos; el primero cuando la moneda es desmonetizada por decreto, es decir, cuando la Ley determina que deja de valer lo que indica su denominación, mientras que el otro escenario es cuando ya no está en condiciones de circular debido a que está desgastada.