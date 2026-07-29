Lista de alcaldías de la CDMX que se verán afectadas por las fuertes lluvias y posible granizo de esta noche

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó un aviso preventivo para la tarde y noche de este miércoles, donde el pronóstico de fuertes lluvias y probable caída de granizo podría afectar a nueve alcaldías de la Ciudad de México (CDMX). Estas condiciones incrementarán el riesgo de encharcamientos severos, inundaciones en vialidades principales, caídas de árboles o estructuras, afectando así la movilidad en la capital y la seguridad.

Por ello, vecinos, peatones y automovilistas de la CDMX deben estar atentos a las recomendaciones de las autoridades capitalinas, pues las demarcaciones afectadas serán las del sur, poniente y oriente de la ciudad.

Lista de las alcaldías afectadas por las fuertes lluvias y la posible caída de granizo

A través de un comunicado, la dependencia informó que caerán entre 15 y 29 litros de agua por cada m² durante las lluvias programadas para hoy, acompañadas de granizo en un horario estimado de las 13:30 a las 22:00 horas, concentrándose en las alcaldías:



Álvaro Obregón Coyoacán Cuajimalpa Iztapalapa Magdalena Contreras Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Xochimilco

Recomendaciones ante las fuertes lluvias de hoy

De acuerdo con las autoridades, es necesario tomar precauciones viales para evitar accidentes durante las fuertes lluvias y la posible caída de granizo de hoy, como:

Resguardarse en espacios seguros durante las tormentas

Evitar zonas propensas a inundaciones

Seguir estrictamente las pautas de autocuidado emitidas por las autoridades capitalinas

Asimismo, las autoridades sugieren salir acompañados de paraguas o impermeables, y en caso de actividad eléctrica o granizada intensa, buscar un refugio inmediato en lugares techados y seguros.

Antes de las precipitaciones, se recomienda a los vecinos barrer las coladeras cercanas a sus casas y mantenerlas completamente libres de basura u objetos que obstruyan el paso del agua. Asimismo, piden no verter grasas ni aceites automotrices o de cocina en el drenaje para evitar taponamientos.

De igual forma, se invita a la población recolectar dicha agua para el riego de plantas y áreas verdes interiores; y en el caso de los conductores, piden extremar precauciones reduciendo la velocidad, evitando objetos como restos de árboles, ramas o demás de las vialidades y evitar a toda costa pasar por caminos con encharcamientos severos o vialidades inundadas.