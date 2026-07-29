Lista de alcaldías de la CDMX que se verán afectadas por las fuertes lluvias y posible granizo de esta noche
La Secretaría de Protección Civil de la CDMX activo la “Alerta Amarilla” nueve alcaldías debido a un pronóstico de fuertes lluvias y posible caída de granizo.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó un aviso preventivo para la tarde y noche de este miércoles, donde el pronóstico de fuertes lluvias y probable caída de granizo podría afectar a nueve alcaldías de la Ciudad de México (CDMX). Estas condiciones incrementarán el riesgo de encharcamientos severos, inundaciones en vialidades principales, caídas de árboles o estructuras, afectando así la movilidad en la capital y la seguridad.
Por ello, vecinos, peatones y automovilistas de la CDMX deben estar atentos a las recomendaciones de las autoridades capitalinas, pues las demarcaciones afectadas serán las del sur, poniente y oriente de la ciudad.
Lista de las alcaldías afectadas por las fuertes lluvias y la posible caída de granizo
A través de un comunicado, la dependencia informó que caerán entre 15 y 29 litros de agua por cada m² durante las lluvias programadas para hoy, acompañadas de granizo en un horario estimado de las 13:30 a las 22:00 horas, concentrándose en las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
⚠️🌧️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 29/07/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @Alc_Iztapalapa, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace,… pic.twitter.com/GcreSgJVEp— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 29, 2026
Recomendaciones ante las fuertes lluvias de hoy
De acuerdo con las autoridades, es necesario tomar precauciones viales para evitar accidentes durante las fuertes lluvias y la posible caída de granizo de hoy, como:
- Resguardarse en espacios seguros durante las tormentas
- Evitar zonas propensas a inundaciones
- Seguir estrictamente las pautas de autocuidado emitidas por las autoridades capitalinas
Asimismo, las autoridades sugieren salir acompañados de paraguas o impermeables, y en caso de actividad eléctrica o granizada intensa, buscar un refugio inmediato en lugares techados y seguros.
Antes de las precipitaciones, se recomienda a los vecinos barrer las coladeras cercanas a sus casas y mantenerlas completamente libres de basura u objetos que obstruyan el paso del agua. Asimismo, piden no verter grasas ni aceites automotrices o de cocina en el drenaje para evitar taponamientos.
De igual forma, se invita a la población recolectar dicha agua para el riego de plantas y áreas verdes interiores; y en el caso de los conductores, piden extremar precauciones reduciendo la velocidad, evitando objetos como restos de árboles, ramas o demás de las vialidades y evitar a toda costa pasar por caminos con encharcamientos severos o vialidades inundadas.