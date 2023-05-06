VIDEO: Camello levanta a niño de la cabeza en zoológico en Turquía

Sin duda los camellos son criaturas fascinantes de la naturaleza; sin embargo, debido a sus características pueden llegar a ser potencialmente peligrosos envolviéndose en situaciones como las que vivió un niño de Turquía, quien durante una visita al zoológico fue elevado por los aires por este animal, momento que fue captado en video.

El menor de 10 años atravesó momento de terror durante una visita al zoológico de Turquía, ubicado en la ciudad de Denizli, luego de que un camello lo mordiera por la cabeza y posteriormente lo levantara desde el suelo.

De acuerdo con testigos que se encontraban en el lugar, el niño habría ignorado todos los anuncios de advertencia que el zoológico coloca para salvaguardar la integridad de los asistentes, hecho que habría incomodado al animal llevándolo a actuar de forma protectora.

El episodio quedó captado mediante video, el cual ya le ha dado la vuelta al internet debido a las impactantes imágenes del suceso, donde internautas han externado diversas opiniones respecto a lo sucedido.

Captan momento en que camello eleva a un niño de la cabeza

En las imágenes de aproximadamente 10 segundos de duración, se puede observar como un menor de 10 años se encuentra muy cerca del camello sin traspasar la barrera que separa al animal. Lamentablemente, esta protección no fue suficiente, ya que el animal terminó por morderlo la cabeza del niño para posteriormente elevarlo por los aires.

Denizli’de bulunan hayvanat bahçesinde yasak olmasına rağmen deveye fazla yaklaşan çocuk, az daha canından oluyordu! (İHA) pic.twitter.com/pyfQlrjCKs — Onedio (@onediocom) April 24, 2023

Segundos después de que el animal se ha aferrado a la cabeza del menor, un hombre, quien parece ser su padre intenta jalar el cuerpo del pequeño para liberarlo de la boca del animal.

Afortunadamente, el episodio solo quedó en momentos de terror, pues hoy en día el menor del video goza de buna salud, al igual que el camello, por lo que solo fue un momento de pánico.

¿Los camellos son peligrosos? Expertos responden

De acuerdo con la Asociación de Criadores (ACCC), encargada de proteger criadores de animales de razas ganaderas, los camellos son animales bastante grandes y voluminosos, con un peso de hasta 612 kilogramos, además tienen una fuerza capaz de levantar hasta 454 kilos solo con su boca.

¿Los camellos son animales peligrosos? Pueden llagar a cargas más de 500 kilos solo con su boca|Pexels

Pese a sus características físicas, los camellos o son animales depredadores feroces, y no está en sus genes cazar. Por lo tanto, no atacarán ni lastimarán a nadie solo por su instinto, advierte la organización.

Según refiere ACCC, los gigantes jorobados son animales considerados naturalmente pacíficos y solo atacarán a un humano si se sienten amenazados, o bien, si notan algo a su alrededor que puede hacerlos enfurecer.