Reportan camión sin frenos que embiste autos en gasolinera de Álvaro Obregón; hay 14 lesionados

Un accidente de transporte público generó momentos de tensión en la colonia San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX), luego de que un camión presuntamente se quedara sin frenos y se impactara dentro de una gasolinera.

Camión se queda sin frenos y choca contra gasolinera en Álvaro Obregón

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad se quedó sin frenos y se llevó varios autos sobre la calle 10 y Periférico, lo que provocó que el conductor perdiera el control.

¡Caos en la Álvaro Obregón!⚠️

🚍Un camión de transporte público se quedó sin frenos en Calle 10, antes de llegar a Periférico y se estrelló con varios vehículos antes de estamparse en una gasolinera.

Servicios de emergencia atienden a los lesionados🚑



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En su trayectoria, el camión embistió a diversos vehículos antes de terminar impactado contra una de las bombas de combustible.

El incidente dejó un saldo de 14 personas lesionadas, todas pasajeros de la unidad. Afortunadamente, ninguna de las heridas fue de gravedad y los afectados recibieron atención médica en el lugar por parte de servicios de emergencia.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos, quienes brindaron atención a las personas lesionadas.

Bomberos acudieron a la zona para realizar las maniobras necesarias y retirar el vehículo, además de asegurar el área para evitar riesgos mayores, especialmente por tratarse de una gasolinera.

La circulación en la zona se vio afectada mientras se llevaban a cabo las labores de atención y retiro de la unidad, en tanto que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.

Autoridades descartan la fuga de combustible tras choque de camión de transporte público

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que un accidente en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Álvaro Obregón, dejó seis personas lesionadas, luego de que un camión de la Ruta 5 perdiera el control y chocara contra varios vehículos y una estructura en una gasolinera.

El incidente ocurrió en la intersección de calle 10 y Toltecas. Las autoridades descartaron una fuga de combustible en la estación de servicio, mientras que los equipos de emergencia continúan laborando en la zona para liberar la vialidad.

