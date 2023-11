Campañeando: AMLO asegura que sí entregó el bastón de mando

Este martes 14 de noviembre en en Campañeando, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que el bastón de mando que le dio a Claudia sí traía pilas.

“Yo ya entregué el bastón, aunque algunos dicen que no es cierto. No me conocen y además siempre actúan de mala fe”, dijo el mandatario.

Por su parte Sheinbaum asegura que su bastón si tiene mando, tanto que casi mandó al rancho del expresidente Felipe Calderón.

“¿Cómo dijo Calderón? Que el bastón de mando era de caramelo. Claro, imagínense en la mente de un hombre autoritario, pues no pueden entender que un liderazgo se ejerza primero desde una mujer”, arremetió.

Por su parte, mientras todo el mundo se disputa el mando, Mario Delgado mandó un mensaje encriptado a Xochitl Gálvez.

“Muy buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidas, ¿listos?¿Sí probaron el prompter? No me vaya a fallar, por favor.”